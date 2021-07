«Algunos compañeros han perdido su empleo por retenernos en Malta»

Patricia Lloret, la joven fisioterapeuta de Xàtiva que ha pasado un confinamiento forzoso en Malta tras detectarse varios positivos en su vuelo de ida, ya se encuentra en casa. El pasado domingo aterrizó en Barcelona junto a sus otros 30 compañeros de promoción y, acto seguido, se subió en coche para volver con su familia a Xàtiva.

Con el trago superado, sus intenciones pasan por comenzar a trabajar en la residencia de ancianos que la ha contratado: «Me he hecho una PCR en una clínica privada y con el resultado negativo empezaré a trabajar más tranquilo. Yo, afortunadamente, he mantenido mi oferta de empleo aunque he estado más días de lo previsto allí, pero algunos de mis compañeros no han podido hacerlo y han perdido su trabajo por retenernos», expuso.

«Yo creo que ahora todos nos vamos a quedar en casa con la familia, trabajar los que podamos y disfrutar del verano en nuestros pueblos», continuó la joven.

Lloret explicó que los contactos del grupo con un bufete de abogados ya se han plasmado en los tribunales: «Hemos hecho una denuncia contra el gobierno de Malta, por presunta retención ilegal y desinformación; pero no puedo añadir más».

Consultada sobre los gastos extra que les ha ocasionado el confinamiento, cifra en 30 euros diarios el desembolso medio: «Aún tengo que hacer cuentas con mi compañera de habitación, pero creo que nos habremos gastado una media de 30 euros al día en comida durante 10 días. Los gastos del hotel los cubrió el gobierno de Malta y en las cosas de aseo intentamos apañarnos con lo que había en el hotel Covid y lo que nos quedaba de lo que trajimos».

Consultada sobre si alguien del gobierno de la isla se puso en contacto con el grupo, Lloret confirmó que no hubo comunicación oficial más allá del confinamiento: «Conseguimos que declararan el positivo del avión y, públicamente, han confirmado más casos positivos. Pero con nosotros, que yo sepa, no se han comunicado». «Definitivamente yo no volvería a Malta nunca más, sobretodo visto cómo nos han tratado», apostilló la joven de Xàtiva.