Ontinyent contracta set treballadors amb una subvenció de 90.000 euros

L’Ajuntament d’Ontinyent ha contractat de set persones desocupades d’almenys 30 anys, contractades amb una subvenció de 92.012 euros del programa Emcorp de la Generalitat Valenciana. En concret, es tracta de tres oficials d’obra, un oficial pintor, una conserge, una ajudant de biblioteca i un tècnic medi ambient que treballaran a jornada completa per a un període de sis mesos, i que prèviament estaven inscrits com a demandants d’ocupació als espais Labora, des d’on s’ha dut a terme la selecció.

La regidora de Personal, Natàlia Enguix, destacava que aquestes incorporacions «ens permetran reforçar l’atenció a diversos departaments, per tal de seguir oferint el millor servei possible a la ciutadania, sempre oferint unes condicions laborals dignes», manifestava. Per la seua banda, el regidor de Promoció Econòmica, Juan Pablo Úbeda, incidia en que aquest pla «continua amb la línia del govern d’Ontinyent d’impuls a la creació de llocs de treball tant aprofitant els plans d’altres administracions com amb els plans propis municipals. Estos programes no són la panacea però ajuden a millorar la situació de moltes famílies, i als últims quatre anys més de 300 persones s’han pogut beneficiar de manera directa», recordava.

Neteja parcs i jardins

Per altra part, l’Ajuntament d’Ontinyent, a través de la regidoria de Parcs i Jardins, està procedint estos dies a una acció de neteja intensiva d’un total de 30 parcs públics, zones verdes escolars i àrees canines de la ciutat. La regidora de l’àrea, Sayo Gandia, explicava que «es tracta d’una neteja intensiva extraordinària», que es realitza amb aigua a pressió i productes desinfectants.