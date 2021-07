«Queremos dar una sepultura digna a nuestros familiares»

Los trabajos para verificar la presencia de los restos de nueve republicanos represaliados debajo del mausoleo erigido en 1941 en memoria del doctor Albiñana —considerado el primer fascista de España— tendrán lugar hoy en el cementerio municipal de Enguera. Un equipo de técnicos peinará la parcela donde se ubica el féretro edificado en piedra con el objetivo de verificar si se construyó encima de una fosa común. Los resultados tardarán un mes.

Los familiares confían en poder dar una sepultura digna a sus antepasados. Remigio Payà es uno de ellos. Ayer atendió a Levante-EMV comentó que su objetivo es que se haga justicia: «Uno de los represaliados es familiar de mi mujer. A mi suegra le he oído hablar de su figura muchas veces. Hasta que nos llegó la investigación de Alfredo Barberán no sabíamos donde los habían enterrado después de fusilarlos».

«Que no se olvide»

Si se confirma la presencia de los restos, el objetivo es trasladar y almacenar el mausoleo para poder rescatarlos. La mayoría de los familiares aceptan que descansen con una placa donde se lean sus nombres bajo un monolito que ya se encuentra en el mismo cementerio municipal en memoria de todos los caídos: «Queremos que se conozca lo que pasó, que no se olvide. Buscamos darle una sepultura digna a nuestros familiares», expuso Payá.

Alfredo Barberán es el responsable de la investigación que ha arrojado luz sobre el posible emplazamiento de la fosa común. Narra todas sus pesquisas en un artículo titulado «Desde la penumbra del candil. Una fosa común oculta». El título procede de la acción de un campesino de la localidad, que antes de la salidad del sol —el fusilamiento tuvo lugar a las cinco de la mañana— salió a la calle para ordeñar sus cabras. Levantó su lámpara tras ver a los presos maniatados y custodiados por una escuadra de camisas negras en una camioneta: «Los despidió con un gesto del brazo, con prudencia por temor a la reacción de los falangistas, obteniendo por sorpresa la contestación de una voz paisana que le dijo ‘nos vemos en la eternidad’; durante el resto de su vida ya no se apagó en su memoria», relata.

Consultado sobre si está seguro de la presencia de los restos, su respuesta fue contundente: «Los testimonios no dejan lugar a dudas. Hablé con una hombre mayor que tristemente ya ha fallecido cuyo padre le contó que participó en los trabajos para excavar la fosa. Es un tema que caló hondo en el municipio, hubo mucho temor por lo ocurrido. Me confirmó que no se lo había comentado ni siquiera a su mujer», expuso.

Barberán también explica que el mausoleo se situó en la zona menos noble del cementerio: «Viendo fotografías de la época se puede observar que la plaza donde estaban los panteones de las familias con dinero había menos espacio, pero en la que construyó el mausoleo sí había sitio de sobra. Lo pusieron allí adrede. De hecho, ubicaron justo al lado otro similar donde se encuentra un familiar del doctor Albiñana que tuvo cargos en el franquismo».

«El fusilamiento se utilizó como aviso y acción ejemplarizante para todo el pueblo»

Para publicar la investigación que ha permitido teorizar sobre el emplazamiento de la fosa debajo del mausoleo, Barberán ha consultado una gran cantidad de documentación histórica. Así, ha podido confirmar que el 3 de junio de 1939 se constituyó una sesión plenaria en la que se sustituyeron algunos concejales del primer ayuntamiento franquista de Enguera, erigido el 29 de marzo de ese mismo año: «pues unos eran más representativos del poder económico local y más partidarios de la represión dura e indiscriminada, que otros más partidarios de la concordia». Tres días después -el 6 de junio tuvo lugar el asesinato de los nueve republicanos represaliados: «El fusilamiento se utilizó como aviso y acción ejemplarizante para todo el pueblo. Quisieron demostrar que ahora mandaban ellos y mandaron un mensaje. Se cometió el crimen más sanguinario de la historia de Enguera», apostilló.