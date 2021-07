Ontinyent involucra a la ciutadania en el disseny de la Plaça de la Concepció

La redacció definitiva del projecte de remodelació de la plaça de la Concepció inclourà aquelles propostes ciutadanes que l’equip tècnic considere que milloren el projecte. Els plànols i les infografies del projecte estan exposades al Museu Tèxtil del 15 fins al 30 de juliol, on es podrà veure el projecte amb més detall i realitzar suggeriments i valoracions a la bústia de participació ciutadana que hi ha instal·lada allí mateix.

De la mateixa manera, també es durà a terme un taller participatiu el dilluns 26 de juliol al Museu Tèxtil, on la ciutadania podrà aprofundir en més detalls del projecte i podrà realitzar aportacions i plantejar dubtes a l’equip redactor del projecte, al front del qual està l’arquitecte Fermí Sala, autor també de la remodelació de la Plaça Santo Domingo i el Palau de la Vila, a la mateixa capital de la Vall d’Albaida.

La reurbanització de la Plaça de la Concepció suposarà l’adaptació de l’espai públic a les previsions del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS), com també en el cas de la remodelació del carrer Sant Antoni i pròximament, l’obra que tindrà lloc en la Plaça Major.

La reforma de la Plaça de la Concepció mantindrà el trànsit de vehicles cap al Pont de la Paduana i a la vegada, eliminarà el trànsit de pas circular amb l’execució d’un espai de planta única, dividit en dues parts que millorarà l’ús públic i les activitats festives i culturals i d’hostaleria.

Tot i eliminar l’estacionament i el trànsit circular, es respectaran els accessos a plantes baixes i garatges. La plaça tindrà un repaviment per complet i s’incorporarà un arbrat i uns jardins potents per garantir la presència d’espècies endògenes que tinguen un fàcil manteniment, segons han remarcat fonts municipals. En l’espai més proper a la Glorieta s’instal·larà un element d’aigua on s’ubicarà la figura del «Pescaoret», una escultura que es trobava a l’antiga plaza i que va desaparèixer en la reforma que es va portar a terme a la segona meitat del segle XX.

El cost de les obres superarà el milió d’euros i s’espera que estiguen finalitzades per a l’any 2023. L’alcalde, Jorge Rodríguez, destacava dies enrere en la presentació del procés participatiu, la «gran importància d'esta plaça en en la trama urbana de la ciutat, tant per ser accés al centre històric; com per l’existència d’edificis tan importants com el Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana».