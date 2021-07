Xàtiva acull un concert líric del Centre de Perfeccionament del Palau de les Arts

Les cites culturals de Xàtiva per aquest cap de setmana també inclou dos propostes per demà dissabte. El jazz serà protagonista també al pati de la Casa de Cultura (22:30h) amb Karolina Driemel Quartet, reconegut grup liderat per la cantant i actriu formada professionalment en cant líric i art dramàtic pel conservatori superior de música a Polònia i Espanya i amb més de quinze anys d’experiència internacional. L’altra cita tindrà lloc al Jardí del Palasiet (22 hores) amb l’actuació de l’artista-transformista Carlos Luna, qui oferirà un espectacle diferent i divertit on les rialles i l’emoció es donen la mà en una dimensió de picardia i elegància, remarquen des del consistori.

Les invitacions i entrades (2 euros en el cas del concert de jazz de Karolina Driemel Quartet) es poden adquirir a la Casa de Cultura de Xàtiva en el seu horari habitual. Anit estava prevista la projecció, al Jardí del Palasiet, de la pel·lícula «Bienvenido Mr. Marshall», amb motiu del centenari del naixement del director valencià Luis Garcia Berlanga.