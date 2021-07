Per això es va obrir abans d'hora l'oci nocturn, començaren a reprendre's festivals i es va deixar que s'organitzaren centenars de viatges de fi de curs. Hi havia motivacions econòmiques, pressions molt enceses, i la coartada juvenil de fons: si ja eres gran, la fatiga pandèmica és un problema; si tens 15, 20, 25 o fins i tot 30 anys, la llarga pandèmia és una trituradora mental. I ja ho tenim.

Perquè qualsevol que haja fet una mica de vida nocturna sap que la nit amb mascareta és una entelèquia. A la quarta cervesa o el segon combinat, els mediterranis abracem i besem les faroles. Ens toquem, ens parlem a crits, a dos dits de la cara, ens diem quant ens volem i actuem en conseqüència. Com diu una amiga, fins la segona copa, la cultura és segura. Els polítics han projectat missatges confusos i que feien creure que tot havia passat. I no. Però els joves, amb restriccions o sense, hagueren fet el mateix.

La sort de tot plegat és la vacunació, ja molt avançada. Els contagis avancen esperitats, cortesia de la variant delta, col·lapsant l'atenció primària, però l'hospitalització és huit vegades menor que al febrer. Tampoc és una broma: entre la gent jove hi ha morts (pocs) i malalts amb seqüeles, però la societat ja ha decidit pagar el preu.

En aquest context, calia fer una Fira d'Agost de Xàtiva reduïda, amb actes controlats però sense parades? Objectivament, no. Forma part d'aquest voler i no poder que ha dut al conseller de Sanitat de Catalunya a dir que celebrar alguns festivals ha estat una errada per com de difícil és mantenir la mascareta. Però no vull ser hipòcrita: de la mateixa manera que ja m'estic reunint amb amics perquè ja estem tots vacunats —privilegis de l'edat—, quan estiguen les entrades disponibles tractaré de fer reserva per un parell d'espectacles que m'interessen. I tret d'apocalipsi, viuré aquesta fira pandèmica, limitada i emmascarada. Qui vulga ser irresponsable ho serà amb Fira o sense. Amb restriccions i sense restriccions.