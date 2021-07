Un concert del grup Zoo Posse serà el plat fort de l’estiu musical a Ontinyent

Ontinyent rebrà a una de les bandes valencianes del moment. L’actuació del grup de Gandia Zoo Posse serà el plat fort de la programació d’Ontinyent en Concert, el festival que vertebrarà l’estiu musical a la capital de la Vall d’Albaida. Serà el dissabte 21 d’agost, a l’esplanada de Tortosa i Delgado. Junt amb ells, altres cinc actuacions completaran l’agenda ontinyentina.

Les dos primeres tindran lloc el 19 d’agost, al mateix Tortosa i Delgado: després de Tik Tok Party, per a públic adolescent (20 hores), actuarà la banda pegolina Smoking Souls (23 hores). Divendres 20 el parc de la Glorieta acollirà l’espectacle Con Mucho Gusto 25 años, a les 22:30 hores; finalment, diumenge 22 hi haurà dos espectacles més en una ubicació inèdita, com l’estacionament de la Paduana. La Rosa Encantada tindrà lloc a les sis de la vesprada, i el musical Cómo hemos cambiado vindrà després, a les 22:30 hores.

Totes les actuacions seran gratuites a excepció dels concerts de Zoo (17 euros) i Smoking Souls (7 euros). Cap la possibilitat d’adquirir una entrada conjunta per a ambdós concerts, al web entradasparaeventos.es.

Setmana de Cultura de Barri

D’altra banda, la tercera setmana de Cultura de Barri, el programa municipal d’oci estiuenc a Ontinyent, s’engega hui amb dos activitats. A les deu de la nit es projectarà la pel·lícula infantil The Croods al pati del col·legi Vicent Gironés; i a les onze, la Plaça de la Concepció acollirà la primera de les actuacions de Ontijazz. La vesprada de divendres hi haurà un contacontes pera públic adult a la cúpula del Benarrai, el titolat Amapola y Limón. Cuentos Sefardíes narrat per Carles Garcia, amb música de Jota Martínez, a partir de les 19:30 hores. També sivendres hi haurà un concert de corda a càrrec de l'Agrupació Musical d'Ontinyent al pati del Palau de la Vila a les onze de la nit. Pel que fa a dissabte, la programació comença a la Plaça de l'Ajuntament a les 19:30 hores amb l'actuació del Grup de Danses d'Ontinyent, i segueix a les 20:30 hores amb un concert de la Colla de Xirimites i Tabals El Regall a la Plaça de Sant Domingo. A més, aquest mateix dissabte a les 23.00, La Glorieta rep l'actuació del quartet musical Divina's Lyric Pop.