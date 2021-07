Los contratos laborales crecen un 27% tras sumar 25.000 altas en seis meses

Vivimos tiempos inciertos, influenciados por una crisis sanitaria mundial causada por la pandemia del Covid-19 a la que aún no se le atisba una fecha final. Una dinámica que ha marcado de forma decisiva el mercado laboral valenciano desde hace dos años. Con las cifras de contagios al alza, el ciudadano no ve la luz al final del túnel. Aún no.

Desde que estallara la pandemia las regulaciones en las empresas han sido constantes. Y muchos temen que la actual evolución negativa empeore las perspectivas económicas a corto o medio plazo, pese a algunos «brotes verdes» registrados durante el último semestre.

Los datos oficiales aportados por el Servici Valencià d’Ocupació i Formació (Labora) confirman que en la Costera, la Vall d’Albaida y la Canal de Navarrés se han firmado cerca de 25.000 contratos laborales —24.994 concretamente— durante los primeros seis meses del año 2021.

El dato supone un aumento del 27 % respecto al mismo período del ejercicio pasado, cuando se suscribieron 19.568 acuerdos laborales en las tres comarcas.

3.000 menos que en 2019

Sin embargo, aún no se han alcanzado los niveles previos a la pandemia: entre enero y junio de 2019 se suscribieron 27.967 contratos, casi 3.000 más. Dicha cifra equivale a una variación negativa del 11 % si se comparan los primeros semestres pertenecientes a los ejercicios 2019 y 2021.

También está claro que la temporalidad hace tiempo que se ha adueñado del mercado laboral. En una dinámica económica asfixiada, los acuerdos indefinidos han perdido la batalla. Y más aún a las puertas de la temporada alta que ha empezado con todas las incógnitas sin despejar. Así, el 91% de los contratos firmados en las tres comarcas durante el pasado mes de junio fueron temporales. O lo que es lo mismo: solamente uno de cada diez pactosque se oficializaron en las 3 comarcas tuvo carácter indefinido. Por otra parte, respecto a la duración de las jornadas, aún predominan los contratos con horarios completas frente a los parciales: el 35 % de los trabajadores que se estrenaron o se mantuvieron en su puesto de trabajo al encadenar dos o tres contratos aceptaron jornadas parciales. Este porcentaje concreto también ha crecido en los últimos años.

A su vez, otro de los rasgos que definen al mercado laboral es el mayor número de contratos firmados por profesionales nacidos en España frente a los operarios extranjeros. En las tres comarcas se oficializaron 4.342 acuerdos laborales pertenecientes a personas nacidas en territorio nacional, lo que equivale a un porcentaje del 83 % del total.

A su vez, se confirma que las empresas integradas en el sector Servicios siguen tirando del carro pese a la difícil situación que sufren por las restricciones sanitarias obligadas ante el alza de casos. No en vano, el turismo sigue siendo el principal motor económico de la Comunitat Valenciana, más aún en verano.

Así, durante junio se firmaron más de 1.000 contratos en empresas de este tipo de actividad en la Costera (1.019) y la Vall d’Albaida (1.556), por 214 acuerdos en la Canal de Navarrés. Las magnitudes son mucho mayores que las registrados en firmas pertenecientes a la Agricultura, Construcción o Industria en las dos primeras comarcas. Sin embargo, la Canal es junto l’Alcalatén la única demarcación donde el sector industrial copa más contratos en junio de este año, triplicando prácticamente al sector Servicios.