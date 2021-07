Resignación y malestar en Canals y l’Olleria por la vuelta del toque de queda

Si el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana lo autoriza, Canals y l’Olleria se unirán al grupo de municipios valencianos con toque de queda de 1 a 6 de la mañana, una medida que permanecerá vigente durante casi un mes, hasta el próximo 16 de agosto. La más que plausible aprobación de la medida —que supone desandar varios pasos en la desescalada de restricciones pandémicas— ha caído como un jarro de agua fría en ambos municipios. Vecinos y vecinas aquejaban ayer la carga emocional de volver al toque de queda. En los consistorios de ambos municipios, las reacciones diferían: desde Canals, el primer teniente de alcalde Miquel Alventosa trasladaba con resignación que se mantenían «a la expectativa» de que los datos mejoren; Ramón Vidal, alcalde de l’Olleria, se mostraba más indignado: «La incidencia está subiendo a nivel general, pero somos nosotros quien pagamos el pato. Nos hemos enterado de la medida por la prensa, nadie nos ha dado ninguna explicación de ello», protestaba en declaraciones para este diario.

Vidal señalaba que el consistorio ha hecho «un gran esfuerzo» en los últimos meses para reforzar la presencia policial en los fines de semana. «Botellones no ha habido. En la zona de pubs siempre hay una patrulla, se cierra la calle y se amplían las terrazas. Que los jóvenes se vayan a alguna caseta luego ya no puede controlarse», aseveraba, insistiendo en que el toque de queda «tiene poco sentido». Alventosa, por su parte, aceptaba la medida, sin bien señalaba que «no se han detectado comportamientos ni se han puesto denuncias por aglomeraciones». El concejal avanzaba que el consistorio llevará a cabo «una campaña de sensibilización» y que «intensificará los controles» en el diseminado. «Es lo único que nos hemos planteado, no tenemos instrucciones para tomar más medidas».

Asimismo, en ambas localidades seguirán con la programación cultural y festiva prevista para este verano. «Estamos seguros que los controles en estos espacios son efectivos. Casa Santonja continuará albergando actos», indicaba el munícipe de l’Olleria. Alventosa abría la puerta únicamente a modificar algunos horarios de los eventos nocturnos, para que los asistentes tuvieran más tiempo para volver a casa antes del toque de queda, sin más cambios.

No constan hospitalizados

Por otro lado, ni el ayuntamiento de l’Olleria ni el de Canals tienen constancia de que alguno de sus vecinos contagiados haya sido ingresado en el Hospital Lluís Alcanyís. Según trasladaban ayer sus representantes municipales, los contagios detectados presentan síntomas leves o directamente nulos.