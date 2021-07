Vecinos de Bixquert piden medidas contra la plaga de jabalíes

Los residentes de Bixquert han denunciado durante los últimos dos años que la aparición de piaras de jabalíes en los terrenos del diseminado se ha convertido en una constante , sobretodo al caer la tarde. Apuntan que la situación se ha acentuado en los últimos meses y desde la asociación de vecinos no dudan a la hora de pedir «medidas de contención» para luchar contra lo que denominan como una plaga.

Son conscientes de que la presencia de los animales en sus terrenos no es responsabilidad del ayuntamiento de Xàtiva, pero sí demandan al consistorio que actúe para controlar los depósitos de residuos del diseminado, que se convierten en zonas de avituallamiento de los animales si la basura no se recoge.

Así lo denunció ayer Silvia di Giorgio, actual presidenta de la entidad vecinal: «Yo llevo aquí desde 2009 y hasta el año pasado no me los había encontrado. Ahora, casi que los veo a diario. Sabemos que no es culpa de la administración local, sino que es un tema con causas complejas como el cambio climático. Pero, sí podemos decir que están atraídos por los restos de comida que pueden encontrar en los contenedores si las bolsas están tiradas en el suelo. Necesitamos más control sobre estas situaciones».

«No hay ningún servicio que limpie los alrededores de los contenedores y también queremos apelar a la responsabilidad individual, es un tema que nos atañe a todos los residentes», prosiguió.

A su vez, la portavoz también pidió un plan con «medidas de contención»: «Se tendría que trabajar en un control de la natalidad de alguna forma. Su número ha aumentado mucho y si el ayuntamiento ha de implicar o pedir permiso a otras administraciones le pedimos que lo haga. Si estos animales se cruzan con un coche de noche pueden causar un accidente y eso es lo que no queremos».

Los vecinos de Bixquert se concentraron el pasado 13 de julio ante el ayuntamiento para protestar sobre la falta de servicios en el diseminado. Además de los problemas relacionados con la recogida selectiva de basura, también recordaron las complicaciones derivadas de la falta de un servicio de correos desarrollado, la escasa señal televisiva que se registra en algunas zonas por la poca potencia del repetidor, la necesidad de aumentar la presencia policial y la falta de una infraestructura de fibra óptica. «Son problemas que se arrastran de otros años, pero siguen sin solucionarse», apostilló la portavoz.

las imágenes de los problemas. Los vecinos de Bixquert piden soluciones. 1 Un contenedor de la zona, totalmente invadido por bolsas. ¡2 Un jabalí pasea solo por un campo.

«Mucha gente vino aquí a vivir por la pandemia»

La presidenta de la asociación de vecinos de Bixquert defiende que el diseminado ha ganado residentes de todo el año por la crisis sanitaria: «Antes era más común ver que los chalets se usaban para Pascua, verano o celebraciones. Ahora, creo que hemos ganado residentes habituales. La gente necesitaba más espacio por las restricciones y no lo ha dudado».

Por último, recordó que hace dos años se habló de la posibilidad de nombrar un alcalde pedáneo: «Sería una gran iniciativa si de verdad le permitieran defender los intereses del diseminado».