El British Council reconeix i premia l’ontinyentina Mireia Cabanes

La seu del British Council a València va acollir la setmana passada un reconeixement de prestigi per a una estudiant d’Ontinyent. Mireia Cabanes, que està cursant un doctorat en Llingüística Aplicada per la Universitat de Cambride, va rebre el premi British Council IELTS Award del 2020, que li ha permés accedir a la prestigiosa facultat anglesa.

Al contrari del que ocorre amb altres beques, aquest premi de l’institució britànica no es centra exclusivament en l’expedient acadèmic: valora les persones «dinàmiques, sociables, innovadores, que posseïsquen una gran motivació per seguir desenvolupant la seua carrera professional i que puga demostrar que té el potencial de contribuir a la societat amb els seus estudis», segons expliquen des del British Council. Unes característiques que l’institut ha vist en Mireia Cabanes.

Tal i com va recollir aquest diari a principis de març, l’ontinyentina ha demostrat un sentit cívic de renom: des de la seua estància a Cambridge, aquest any va encetar una iniciativa solidària amb la qual va recórrer 27 milles en 27 dies, amb l’objectiu de recaudar diners per ajudar el 27 % dels estudiants universitaris que patixen enfermetats mentals com a conseqüència de la pandèmia de la covid. És sols una mostra del caràcter de Cabanes, reconeguda pel British Council.

A l’esdeveniment van assistir el director de British Council España, Mark Howard; la Directora General d’Universitats del govern valencià, Pilar Ezpeletea, i el vicedegà de la Facultat de Filologia, Sergio Maruenda, a més de Francisco Valero —antic professor de Mireia— i el regidor d’Educació d’Ontinyent, Oscar Borrell.