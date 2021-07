Xàtiva convoca la XVI Biennal Internacional de Gravat «Josep de Ribera»

L’Ajuntament de Xàtiva ha convocat per a aquest any 2021 la XVI Biennal Internacional de Gravat «Josep de Ribera», la qual té caràcter internacional i està patrocinat per l’Ajuntament de Xàtiva i el Rotary Club Xàtiva, amb un premi de 5.000 euros.

La temàtica i la tècnica són lliures, amb unes dimensions de planxa mínimes de A3 (30x42 cm) i màximes de 70x100 cm, mentre que les dimensions màximes del paper seran 74x104 cm. S’exclouen els monotips, serigrafies i el gravat digital.

Al certamen poden participar artistes de qualsevol nacionalitat i cadascun haurà de presentar dues obres originals. El termini d’admissió dels originals finalitzarà el proper 24 de setembre de 2021 a les 21 hores, i es realitzarà a través de la plataforma digital mundoarti.com, informa el consistorio xativí.