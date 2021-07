Les «cantaores» valencianes troben el seu propi espai

Es tracta d’un espectacle que empodera i visibalitza les dones «cantaores», dolçaineres, tabaleteres i instrumentistes, i representa una via per a impulsar a les noves incorporacions femenines dins de l'expressió de la cultura valenciana. «Totes sabem les dificultats que es poden trobar les dones al món de la música tradicional valenciana i projectes com aquest ajuden a trencar el sostre de vidre que encara els hi pesa», manifestava Natàlia Enguix, regidora d’Igualtat d’Ontinyent.

A més d’esta cita, dins de Cultura de Barri hui tindrà lloc la projecció de la pel·lícula M’esperaràs? al pati del col·legi Vicent Gironés, a les 10 de la nit. Una hora després, a la plaça de la Concepció, es celebrarà un nou concert d’Ontijazz a càrrec de la Jove Big Band Sedajazz. Demà, a la Plaça de l'Ajuntament tindrà lloc un concert de la Banda Agrupació Musical d'Ontinyent.