El plan de choque permite esterilizar a 75 gatos en Ontinyent en tres meses

El plan de choque para controlar las colonias felinas que el ayuntamiento de Ontinyent y la Protectora d’Animals de la Vall d’Albaida suscribieron el pasado mes de mayo ha permitido la esterilización de 75 ejemplares en los últimos tres meses. Así lo confirmó ayer Laura Cucart, portavoz de la entidad, que apuntó que se han desembolsado 3.000 de los 15.000 euros asignados —una quinta parte— para poder realizar las operaciones.

Las voluntarias han censado un total de 23 colonias en el casco urbano del municipio. Y alertan de que en verano aumentan los abandonos, tanto de ejemplares adultos como de camadas no planificadas: «Nos encontramos con el típico caso de la persona que tiene un animal por capricho y al ver que no se lo puede llevar en vacaciones o que se ha de gastar dinero para sus cuidados lo abandona. Y eso es muy cruel», comentó Cucart.

También advirtió sobre la aparición de camadas felinas indeseadas: «No sabemos si es que la gente no quiere gastarse dinero en la operación o cree que no es normal prevenir para que no haya partos, que no es humano. Lo que deberían es ser conscientes de que la esterilización conlleva muchas ventajas para sus mascotas. Y las camadas de crías muchas veces son muy difíciles de sacar adelante», argumentó.

De hecho, esta semana han tenido que rescatar una camada de ocho pequeños ejemplares que abandonaron en un camino: «Estaban apelotonados y desamparados. Pudimos rescatar primero solo a cuatro, ahora vamos a por las demás», expuso la voluntaria.

Robo de una jaula trampa

Por otra parte, las voluntarias denunciaron ayer que les han quitado una de las jaulas trampas que están utilizando para capturar gatos de las colonias para su esterilización: «Luego son retornados a su origen. Todo forma parte del proyecto CER firmado junto al ayuntamiento. Una de las jaulas nos ha sido robada. Rogamos a la persona que la tenga que se ponga en contacto con nosotros. Tan solo queremos recuperarla, ya que es nuestra herramienta de trabajo. No haremos preguntas», apuntan en un escrito publicado en redes sociales.

Actualmente, entre las diferentes casas de acogida de la protectora hay alrededor de 35 gatos que buscan un hogar definitivo: «Cuantos más salgan, más podrán ser ayudados. Nuestra capacidad es la que es», comentaron. En lo que llevamos de año se han tramitado 69 adopciones. La esterilización de un ejemplar macho cuesta 45 euros, por 85 en el caso de las hembras, si se realiza en las clínicas veterinarias con las que la protectora ha firmado un convenio.

La mayoría de sus casos —cerca del 90 %— están relacionados con gatos, aunque la entidad tiene en custodia tres perros. El plan de choque se firmó con un presupuesto de 15.000 € y para 2022 hay asignados otros 6.000 euros.

«La pandemia nos golpea: tenemos menos fondos»

La crisis sanitaria también ha golpeado a las protectoras de animales. Así, desde la entidad de la Vall d’Albaida comentaron ayer que la pandemia ha recortado sus posibilidades de recaudación de fondos: «No podemos ir a ferias y ni a mercadillos sino se hacen por lo que está ocurriendo y esto conlleva que tengamos menos fondos». Ante esta tesitura, animan a la gente a apuntarse a su programa de teaming y confirman que las peticiones de ayuda sí funcionan: «Los fondos son menos, pero cuando pedimos donaciones la gente mucha veces sí aporta».