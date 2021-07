Aspromivise promociona el «colpbol» como deporte inclusivo

Tras la pandemia, la forma de intervenir de manera inclusiva en los ambientes educativos ha cambiado, y la campaña de documentales de Aspromivise va en esta línea. «Es una forma de dar herramientas tanto al profesorado como al alumnado, para que puedan reflexionar sobre el potencial del deporte para transformar la sociedad», indican desde la asociación setabense.

Así, El colpbol, un esport per a totes plasma el deporte como un juego que no diferencia ni provoca rechazo, especialmente en la dicotomía entre chicos y chicas. En su concepción, nace de hecho como un deporte obligatoriamente mixto. «Esta participación conjunta de jugadores masculinos y femeninos la vivencian los participantes de una forma natural, porque el juego fue concebido así», explica Aspromivise, «y a consecuencia de su espíritu integrador y de que las capacidades físicas no sean determinantes para su práctica, se puede ejercer en unas condiciones similares tanto por los chicos como por las chicas, potencialmente con las mismas posibilidades de éxito», inciden.

La producción audiovisual, de ocho minutos de duración y disponible en la plataforma YouTube, ha sido dirigido por Miquel Camarassa y Sandra García. En él aparecen como protagonistas los alumnos y alumnas del CEIP Pintor Estruch, de la localidad de Manuel, y los jugadores y jugadoras de club de colpbol de Aspromivise.

«Estamos convencidas de que hacer coincidir la educación y el deporte es un camino apasionante, pero a veces es complicado», relatan fuentes de la asociación Aspromivise, justificando la producción del documental. «Si, además, el deporte aplica valores como la igualdad de género, la inclusión, la justicia social y el compañerismo, consideramos necesario potenciarlo», añaden.

Se trata, pues, de un deporte que se abre paso con un gran potencial educativo y rompedor de criterios sexistas que diferencian deportes por el género de sus atletas, y al que Aspromivise se une y potencia para crear espacios de mejora social en los centros educativos.