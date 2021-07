EL paper de Sarthou en la conservació del guió

Fa poc més d’una setmana, el dia 21 del corrent, llegíem a aquestes mateixes pàgines un recordatori de la petjada que va deixar el doctor en lleis don Carlos Sarthou Carreres en la ciutat de Xàtiva. El cronista gràfic de la ciutat d’Alzira, Alfonso Rovira, ens explicava per què s’havia de recordar aquest jurista de professió nascut a Villareal de los Infantes allà pel 1876.

D’entre la llarga llista de càrrecs ostentats per Sarthou, ens interessa especialment el que va ocupar durant la Guerra Civil espanyola. Per estar vinculat al Museu Municipal de Xàtiva, en aquells anys com a conservador, va ser un dels encarregats de vetllar pel patrimoni (fonamentalment religiós) de Xàtiva i altres poblacions pròximes durant el conflicte bèl·lic.

Sarthou, junt a altres erudits com José Mª Chocomeli Galán (xativí i fundador de la revista Saitabi) o Manuel Salazar Pérez, era un dels delegats territorials de la coneguda com Junta de Incautación y Protección del Patrimonio Artístico. Aquesta junta va estar configurada i gestionada sota les ordres del Ministeri d’Instrucció Pública i Belles Arts del Govern de la República, i la seua principal funció era confiscar —en nom de l’Estat— el major nombre possible de béns materials de naturalesa artística, històrica o bibliogràfica, per tal d’assegurar la seua salvaguarda i conservació.

És innegable —i francament lamentable— la força que va tenir l’anticlericalisme descontrolat durant les primeres etapes de la guerra del 36. Com a tots els pobles, a Bocairent també van ser moltes les obres de culte que van perir en el foc iconoclasta. Tanmateix, seria injust no reconèixer l’esforç que es va fer per part del govern republicà per tractar de salvar alguns dels objectes en perill mitjançant el seu trasllat a través de l’esmentada junta.

Pel que es desprén als documents consultats, Carlos Sarthou va ser un dels principals encarregats d’anar pels pobles inventariant i traslladant les obres que encara restaven en bon estat. En el cas de Bocairent, van ser traslladats més de 47 articles religiosos a Xàtiva sota les ordres de Sarthou. Això no obstant, malgrat l’aura de salvador del patrimoni que se li ha atorgat per part d’alguns cardaors que han escrit sobre ell, hem de dir que no és el propi Sarthou qui firma les actes d’incautament, sinó el ja esmentat Manuel Salazar.

Desconeixem per què s’ha enlairat la figura de Sarthou per sobre d’altres com Chocomeli o Salazar. Potser a Bocairent vinguera presencialment el jurista vila-realenc i per això se’l recorda de manera especial, a pesar que qui estampa la seua rúbrica junt a la del president del Consell Municipal (Vicent Gisbert) és Manuel Salazar. Tant Carlos Sarthou com José Chocomeli van formar part —després de la guerra— del Servicio de Recuperación del Patrimonio Artístico Nacional, organisme equivalent a la junta republicana però en aquest cas pertanyent al bàndol colpista. Per tant, també van ser ells —probablement Carlos Sarthou— els qui van tornar les obres a Bocairent una vegada acabada la contesa. Siga com siga, gràcies a aquelles actuacions encomiables, l’actual Museu Parroquial de Bocairent compta amb un gran recull d’obres d’altíssim valor patrimonial.

Entre totes les obres conservades destacaríem el conegut com Guió de Sant Blai, pintat per Joaquim Sorolla en l’any 1902, el qual va ser una de les principals obres traslladades a Xàtiva. Per últim, ens agradaria reptar als lectors a cercar, la pròxima vegada que vegen al Guió, un forat de projectil situat en la part inferior de la pintura, testimoni inequívoc de la presencia d’aquest objecte en la guerra fratricida, durant la qual Sarthou i els seus companys van aconseguir salvaguardar part del patrimoni religiós bocairentí.