Las tres comarcas finalizan julio con 668 parados menos que hace un año

El verano ya ha sobrepasado su ecuador y algunas voces comentan que se empieza a notar cierta recuperación económica pese a que la pandemia de la Covid-19 no nos ha abandonado. La vacunación y la desescalada han ayudado a que, poco a poco, las magnitudes económicas que ilustran en base a estadísticas la marcha del mercado laboral retraten una tendencia positiva.

Sobretodo, si comparamos los datos de este año con los del ejercicio 2020, cuando el virus golpeó con fuerza en nuestras vidas. Así, las comarcas de la Costera, la Vall d’Albaida y la Canal de Navarrés finalizaron el pasado mes de julio con un total de 668 parados menos que hace un año. En total, las tres comarcas sumaron 13.636 desempleados al cierre del mes, por 14.304 en el mismo período del ejercicio 2020.

El dato interanual es menor en las tres demarcaciones. A finales del mes pasado residían en la Costera 5.950 demandantes activos de empleo, 200 menos que hace un año (-4%). En la Vall d’Albaida, por su parte, residen 6.447 personas sin trabajo en la actualidad, 443 menos respecto a julio de 2020 (-7%). La Canal de Navarrés, como suele ser habitual, posee guarismos menores. Así, al cierre de julio en esta comarca residían 1.239 personas en situación de desempleo. Dicho número equivale a 25 menos en un año.

Por grupos de edad, los mayores de 44 años siguen siendo el grupo que aglutina a un mayor número de personas en busca de un empleo. La Costera, la Vall d’Albaida y la Canal cuentan con 7.492 desempleados en esta franja de edad, lo que equivale a un 55% del total. Concretamente, en la Costera viven 3.220 vecinos en esta situación, por 3.556 en la Vall d’Albaida y 716 en la Canal de Navarrés. El grupo siguiente es el de parados de entre 25 y 44 años de edad, que concentra a 4.930 pobladores de las tres comarcas, un 36% del total. El otro conjunto que identifican las estadísticas oficiales —parados menores de 25 años— apenas cubre el 9 %, con 1.214 desempleados.

Comparación con 2019

Aunque todos los índices registran una evolución positiva si comparamos el mes los datos del mes de julio de los dos últimos años, no ocurre lo mismo si nos remontamos a los números de 2019 cuando la pandemia no había golpeado con fuerza y los términos coronavirus y Covid-19 no poblaban nuestro día a día. Hace dos años, un total de 12.637 personas se encontraban sin trabajo en las tres comarcas. Lo que equivale a 999 personas menos que a finales del pasado mes.

La tendencia vira hacia una cierta mejora, pero aún no se han recuperado los niveles anteriores a la llegada del virus.

El primer mes del verano laboral se traduce en la firma de 4.841 contratos, el 90% temporales

Los datos aportados por la Generalitat también cuantifican el número de contratos que se firman en todas las comarcas durante cada uno de los doce meses del ejercicio. Así, en julio se acordaron un total de 4.841 acuerdos laborales. En la Vall d’Albaida se firmaron 2.625, por 1.334 en la Costera y 882 en la Canal de Navarrés. Como suele ser habitual durante los meses de temporada alta, el sector Servicios tiró del carro, excepto en la Canal de Navarrés. Y es que esta comarca es un rara avis respecto al resto: la industria suele ser preponderante. Sin embargo, el mayor número de pactos suscritos en la Costera y la Vall d’Albaida sitúan a las firmas relacionadas con el turismo y la atención al cliente como las de mayor actividad: concentran 2.898 de los contratos firmados, cerca del 60 %.

Tampoco sorprende que el 90 % de los acuerdos sean temporales. Solo 883 personas firmaron un indefinido.