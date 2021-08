Más de 520.000 euros para obras de saneamiento y contra inundaciones

La Conselleria d’Agricultura invertirá 520.862 euros en 14 municipios de la Costera, la Canal de Navarrés y la Vall d’Albaida para que ejecuten obras en materia de abastecimiento de agua, saneamiento y defensa contra inundaciones. Entre los municipios beneficiados se encuentran diez de la Vall, tres de la Costera y uno de la Canal, que actuarán en depuradoras, depósitos de agua o mejorarán las canalizaciones de la red de agua potable de sus municipios. Barxeta logra la cuantía más elevada, 60.000 euros, con los que canalizará el agua potable de todo el pueblo entre el depósito y la plaza Vicente Zaldo. Bicorp, la única localidad de la Canal incluida en esta línea de ayudas, sustituirá la tubería de la canalización de la red de agua potable, con 48.000 euros.

Además de Barxeta, en la Costera, Agricultura destinará 41.509 euros a l’Alcúdia de Crespins para mejorar la red de saneamiento y contra inundaciones en la calle Miguel Hernández; y Llanera de Ranes contará con 34.785 euros para mejorar la capacidad de la red de saneamiento de un sector residencial del municipio.

Terrateig ejecutará el proyecto de renovación de la tubería arterial de agua potable, del tramo 5, con 27.668 euros; mientras que Bèlgida renovará la conducción de la red de agua potable desde el depósito de cabecera El Salvador y La casa Muntis. Fontanars dels Alforins, por su parte, podrá renovar la instalación de agua potable en el tramo de la calle Sant Lluís y realizar la sectorización de aguas de consumo humano, con 38.391 euros; mientras que la Pobla del Duc, como ya informó el consistorio días atrás, reparará el depósito municipal La Penyeta para evitar pérdidas e impermeabilizará la instalación. Para ello dispondrá de una subvención de la conselleria de 33.857 euros.

Más actuaciones

Montaverner renovará la instalación de agua potable en el barrio del Pilar, actuando en diversas calles, con una inversión de 57.618 euros; Guadasséquies renovará la red de agua potable en varios caminos de la zona situada entre depósitos (en la zona conocida como Casa del Metge), con 14.615 euros; y Montitxelvo dispondrá de 20.118 euros para renovar la conducción de suministro de agua potable de la EDAR (estación depuradora) de la localidad. También contarán con ayuda de Agricultura para obras hidráulicas o vinculadas a la red de aguas Aielo de Malferit, con 33.824 euros para la red arterial de la avenida Diputació; Salem, con 28.435 euros para el colector de aguas pluviales en la avenida de la Llibertat; y el Ràfol de Salem, que recibe una ayuda de 43.677 euros para renovar la red de agua potable de la Avinguda de l’Ermita y la calle Escoles.

Desestimadas las solicitudes presentadas por una veintena de municipios

Otras 19 localidades de las tres comarcas no han obtenido las ayudas solicitadas en esta línea de la Conselleria d’Agricultura para ejecutar obras vinculadas al agua y la red potable. Novetlè, la Llosa de Ranes, Rotglà i Corberà, Alfarrasí, Agullent, la Font de la Figuera, Llutxent, Albaida, Xàtiva, Bellús, Benigànim y Benissuera no han recibido la ayuda al desestimarse su solicitud tras el informe de la comisión de evaluación de acuerdo con los criterios de ponderación y en atención al número máximo de ayudas y la disponibilidad presupuestaria, señalan desde la conselleria. Por su parte, las solicitudes de Chella, Otos, Navarrés, Quesa, Anna, Bocairent y l’Olleria han sido desestimadas por no corresponder el proyecto presentado con las bases de la convocatoria, mientras que la petición de Castelló de Rugat no ha sido admitida al no haber aportado la documentación requerida en los plazos concedidos.