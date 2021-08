Pascual Guerola o la locura de dios en la Enguera del S.XVIII

El Archivo Histórico Nacional (AHN, Inquisición, 3722, expte. 67) conserva una parte del proceso que la Inquisición abrió en 1781 contra Pasqual Guerola, vecino de Enguera. El 28 de febrero de ese año, el alcalde de la localidad lo denunció formalmente al fiscal del tribunal de la Inquisición de Valencia, quien abrió causa de Fe en marzo de ese año bajo la acusación de «hechos irreverentes». La cuestión que originó la puesta en marcha de la maquinaria represora inquisitorial según relata el ministerio fiscal, fue la costumbre repetida y persistente de Pascual Guerola de exhibirse ante audiencias reducidas pero públicamente al fin y al cabo, representándose como Jesucristo muerto «de la manera que se adora su imagen Viernes Santo». El acusado se desnudaba «de todo su cuerpo a excepción de los calzoncillos blancos, que los tenía puestos y recogidos a la parte superior de la cintura, los brazos caídos, los pies juntos y uno sobre otro y la cabeza inclinada hacia el hombro izquierdo». Dicha conducta se produjo en diferentes ocasiones y casi siempre en reuniones distendidas en las que los vecinos charlaban, bromeaban y socializaban fuera de las rutinas diarias, momentos que Pascual aprovechó para dar rienda suelta a su particular afición, hoy próxima a lo surrealista y en aquellos años probablemente con gran significado, atendiendo a la represión social y religiosa de la sociedad de finales del siglo XVIII. El fiscal aportó al proceso tres testimonios que informan sobre cómo pasaban el tiempo los enguerinos de la época, además del papel del acusado en esas citas. Ana María Ramírez, casada, de 25 años testificó que en varias ocasiones con motivo de las reuniones nocturnas que hacían en casa de Cayetano Calvete, Pascual Guerola se mostraba a los presentes como Jesucristo, exculpándolo al añadir «sin que nadie hiciera de todo más juicio que una chanza porque es bufón y no comprende cómo tener ánimo de hacer burla alguna de Jesucristo», dejando así al acusado como un inofensivo loco. Por su parte, Cayetano Calvete, cardero de 45 años y anfitrión de esas reuniones, declaró, suponemos que con gran precaución y rebajando el alcance de esas fiestas privadas, que se reunían personas de ambos sexos y jugaban a diferentes juegos y que el acusado en ocasiones realizaba su puesta en escena sin especificar sobre las reacciones de los asistentes. Pedro Tolsà, otro testigo interrogado por la Inquisición, dijo que unos ocho años atrás, una noche de Jueves Santo, quiso encender un candil que llevaba para llegar a su casa, comoquiera que solo vió luz en casa de Juan Cañaveral entró en ella y en el patio, sobre un paño en el suelo estaba Pascual Guerola, tendido y con los atuendos propios de su representación. En este caso, el testigo informa que había dos personas a ambos lados de Pascual «como de guardia de aquel cuerpo estando en pie» con los rostros cubiertos y flanqueados por dos candiles encendidos. Tolsà indica que no pudo reconocer a ninguno de los acompañantes, tomó luz de uno de los candiles y muy sorprendido y sin mediar palabra, se fue. No podemos saber el final de esta historia al no conservarse el proceso completo, lo cierto es que la vida social en Enguera, como en cualquier otro lugar, no se reducía a las fiestas oficiales, siempre hubo resquicios por los que desahogar los sinsabores de la rutina y de la vida y en esas ocasiones, la transgresión estaba permitida. Lo que no se desprende de la documentación es el alcance real de la influencia o el papel que pudo jugar nuestro hombre en la vida oculta de la Enguera de aquellos años. La declaración de Pedro Tolsà indica que un jueves Santo, Guerola tuvo al menos dos colaboradores en su representación cristológica, no informa que hubiera ninguna fiesta o reunión en la casa de Juan Cañaveral, cosa poco probable en un Jueves Santo y por ello, deja entrever en esta historia un trasfondo que va más allá de las simples bromas en una noche de esparcimiento. Si la obsesión exhibicionista de Pascual Guerola pasó de ser tolerada en contextos relajados y festivos a tener un predicamento mayor que involucrara a otros vecinos como parece, si fue utilizado para expresar un rechazo a la Iglesia oficial es algo que la documentación sobre el caso no muestra, dejando tan solo entrever un rico universo social oculto bajo los convencionalismos del Antiguo Régimen.