Las emisiones de CO2 del hospital Lluís Alcanyís equivalen a las de 286 hogares

La lucha contra el cambio climático se ha convertido en uno de los caballos de batalla de las administraciones públicas a diferentes niveles. Los avisos sobre la necesidad de preservar y proteger el planeta se suceden y algunas voces —un reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es demoledor— ya aventuran que de no actuar el escenario podría convertirse en irreversible a corto-medio plazo.

Con estos factores configurando el telón de fondo, los responsables del hospital Lluís Alcanyís han decidido reducir su huella de carbono. Para ello, lo primero que han hecho han sido analizar y cuantificar las emisiones contaminantes del complejo.

Así, según la documentación consultada, durante el ejercicio 2019 —último año del que se tienen índices completos—, las emisiones de dióxido de carbono (CO2) del centro sumaron un total de 3.351 toneladas. Dicha cifra equivale a las emanaciones producidas por un total de 286 hogares españoles de tipo medio.

El 49 % de la huella de carbono —1.629 toneladas de CO2— proceden de la electricidad comprada en el mercado mayorista. Este tipo de emisiones indirectas se convierten en el principal foco a estudiar. Las emisiones directas ocupan el segundo lugar, con un total de 1.153 toneladas de dióxido de carbono, el 34% de la huella total. Por último, otras emisiones de tipo indirecto concentran 568,24 toneladas de CO2 y representan el 17 % del total.

Compromiso medioambiental

Fuentes del departamento de salud Xàtiva-Ontinyent remarcaron ayer su compromiso con el medioambiente: «El hecho de que los responsables del Hospital y del departamento hayan decidido radiografiar la huella de carbono y las emisiones de gases con efecto invernadero es una prueba de ello. Debemos conocer el escenario actual para estudiar las soluciones por las que apostar».

También recordaron que en los últimos tiempos el Lluís Alcanyís se ha integrado en la red de Hospitales Verdes de ámbito nacional y en la organizar de carácter europeo «Heath Care Without Harm». A su vez, el complejo setabense forma parte del proyecto «Low Carbon Health Care in the mediterranean Region», integrados por un grupo de seis hospitales de Francia, Italia, Grecia y Portugal, además de España.

Margarita Llaudes, gerente del departamento de Salud , valoró los esfuerzos en materia medioambiental: «Las organizaciones sanitarias debemos también servir de ejemplo en el compromiso para conocer y minimizar los efectos que sobre el cambio climático tienen nuestras actividades y hacerlo con el menor riesgo para el futuro», apostilló.

El hospital de Xàtiva obtiene el sello de registro de su impronta de carbono

El Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent ha obtenido el sello de registro de su impronta de carbono en la modalidad de cálculo para su Hospital de Xàtiva. Este registro del Ministerio para la Transición Ecológica recoge los esfuerzos que realizan las administraciones y empresas a calcular, reducir y compensar las emisiones de CO₂ que genera su actividad.

Este sello lo emite la Oficina Española de Cambio climático y permite reconocer los esfuerzos del Departamento en el cálculo y reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que genera su actividad. Los requisitos para la inscripción en este registro nacional son: la comprobación de una tendencia descendente de las emisiones contaminantes relativas al nivel de actividad de la organización y la recopilación y traslado de abundante documentación que la certifica, así como contar con un estudio energético.