Dos escaladores de la Font ascienden 6.100 metros del pico Lenin, en Asia

Los escaladores de la Font de la Figuera Araceli Sánchez Martínez y Adrián Gómez Donat han logrado una gran gesta al subir 6.100 metros del pico Lenin, una montaña de 7.134 metros situada en la Cordillera del Pamir Kyrguistan, en Asia Central. A su regreso a la localidad de la Costera, el pasado fin de semana, fueron recibidos con una fiesta sorpresa por familiares y amigos.

Araceli y Adrián encaraban el reto del pico Lenin después de escalar montañas como Cerro Mateu 5.300m (Perú), Contrahierbas 5.956m (también en Perú), Mont Blanc 4.810m, Monte Rosa 4.634m (Alpes Suizos), Breithorn 4.165m (Suiza), Tubkal 4.167m (Marruecos), o Stokangri 6.153 (India). Con este bagaje decidieron ir más allá y arriesgar hasta los 7.134 metros que tiene el pico Lenin.

El periodo de aclimatación fue «largo, tedioso y monótono», según han contado los dos escaladores, que en el campo base, a 3.600 m, estuvieron un día realizando caminatas y subieron a unos 4.500 m al pico Petrovsky. En el campo uno, a 4.600 m, también realizaron caminatas y prácticas en glaciar, antes en emprender el ascenso al pico Sameov, de 5.100m, una altura que los dejó «exhaustos y vacíos de fuerzas». Pero siguieron y «del campamento base tuvimos que hacer rotación en altura, es decir, subir al campo dos a 5.400m, pasar dos noches y una tercera en el campamento uno, para descansar y probar el ataque final a los 7.130m del Lenin», explicaban.

La ascensión «fue genial, todo sobre el plan inicial, pero íbamos acusando una semana de calor extrema que nos hacía padecer 30º C en el campo dos a 5.400m. La montaña, una enorme mole de bloques gigantescos de hielo, se volvió peligrosa y nos enseñaba los dientes por primera vez», añadían. Araceli y Adrián detallan también que «del campamento tres al campamento dos el calor era horrible y esa noche las temperaturas no fueron negativas por primera vez, y la nieve desapareció». «Al llegar a la barrera de seracs nos dimos cuenta que no tenía nada que ver con los cuatro días anteriores, las grietas estaban muy abiertas», subrayaban. El calor convirtió la montaña en «muy peligrosa» y en ese tramo Araceli, «cuando estaba a punto de dejar el glaciar, cae dentro de una grieta». Adrián aseguró entonces la posición, mientras su guía, Serguey, sacaba del pozo a Araceli. Esa jornada dejó tocados anímicamente a los dos escaladores, que desistieron de subir a la cima.

Próximas expediciones

Los de la Font de la Figuera no llegaron a coronar la montaña, quedando a 6.100 metros de los 7.134 del pico Lenin. Pero afirman que tras esta aventura ya tienen nuevos sueños, coronar el Barre Des Ecrius 4.102m., en los Alpes Franceses, y coronar el Aconcagua, de 6.961m., en Argentina.