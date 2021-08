L’Olleria suspende licencias para placas solares y modificará el PGOU

El Ayuntamiento de l’Olleria ha aprobado la suspensión de la concesión de licencias de placas solares para blindarse ante la llegada de megaproyectos de parques solares en el término municipal. Con esta medida, aprobada en el último pleno municipal por unanimidad de todos los grupos políticos, la localidad de la Vall d’Albaida se une a otras como Chella, Aielo de Malferit y Fontanars dels Alforins, que también han adoptado esta medida para disponer de recursos con los que regular la construcción de estas instalaciones en sus municipios. El acuerdo del ayuntamiento olleriense fija la suspensión de licencias para centrales fotovoltaicas y parques eólicos en suelo no urbanizable del término municipal, y el consistorio adopta ahora esta suspensión de licencias con el objetivo de disponer de tiempo para llevar a cabo una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con el objetivo de introducir normas para regular y controlar las condiciones de estas instalaciones.

El alcalde de l’Olleria, Ramón Vidal, afirmaba ayer que «no estamos en contra de la implantación de instalaciones de placas solares, queremos parques solares, pero queremos poder regular que se instalen en determinadas áreas, que no se proyecten cerca del núcleo urbano, por ejemplo, y poder controlar las condiciones de estas instalaciones, si llegan», subrayaba el primer edil, que añadía que «apostamos por proyectos sostenibles». Con la suspensión de licencias, el consistorio abre un periodo para modificar el PGOU. «Disponemos ahora de un año para llevar a cabo esta modificación puntual, que también tendríamos que aprobar por unanimidad», requería Vidal. Con la reforma del Plan General podrían regular, así, el uso y la implantación de parques fotovoltaicos y eólicos en el municipio.

L’Olleria ha sido una de las localidades sobre las que han planeado proyectos para ubicar megaplantas solares. Vidal confirmaba ayer que han recibido unas seis propuestas de empresas que han solicitado informes sobre la compatibilidad de estos parque fotovoltaicos en el municipio, «pero ninguno de ellos ha ido más allá, no han llegado a solicitar la licencia para instalarse, solo han sido informes de compatibilidad», recalcaba. De las seis consultas recibidas, solo una planteaba la instalación en una parcela muy próxima al núcleo urbano, a viviendas, mientras que las otras se concentraban en terrenos rústicos y bancales, más alejados del centro urbano, detallaba el alcalde.

Uno de los proyectos de megaplanta de placas solares que se planteó para la Vall d’Albaida meses atrás, cuando comenzó el aluvión de propuestas de instalaciones fotovoltaicas, afectaba a l’Olleria. Una empresa planteaba un gran proyecto en el triángulo formado por Aielo de Malferit, Montaverner y l’Olleria, de 99,6 mw, una gran instalación que sobrepasaba las habituales propuestas para este tipo de iniciativas, de una potencia inferior a 50 megavatios, el límite fijado por la orden estatal. Este caso rebasaba con creces esa potencia «máxima» establecida para estas instalaciones fotovoltaicas, planteando un parque de 99,6 mw.

Suspensión durante dos años

La suspensión de licencias aprobada ahora por el Ayuntamiento de l’Olleria afecta a los ámbitos del término municipal de suelo no urbanizable común (donde se permiten viviendas unifamiliares), el suelo no urbanizable común de uso agrícola, el no urbanizable de uso agropecuario y el no urbanizable protegido. La suspensión, con una duración máxima de dos años, no afecta a las instalaciones particulares para producir energía para autoconsumo, recalca el documento aprobado por el ayuntamiento.