El nou Punt de Trobada Familiar de Xàtiva rep els primers usuaris

El Punt de Trobada Familiar es troba a les instal·lacions del Centre Social La Placeta i de l’Espai JOC, i està operatiu des d’inicis del mes d’agost amb previsió de treballar a ple rendiment a partir de setembre, tot i que aquest diumenge 15 d’agost faran ús del servei els primers usuaris. L’horari de l’espai, que dóna servei a tota la Costera i comarques veïnes, estarà obert de dimarts a divendres de 10 a 14 i de 16 a 20 hores; dissabtes de 9 a 15 hores; i diumenges de 17 a 21 hores.

Aquest servei proporciona als xiquets i xiquetes un ambient normalitzat, agradable i còmode, i compta amb una sala amable, dues sala d’espera (amb accés des del JOC i des de la Placeta), recepció, un parell de despatxos, una sala polivalent, dos banys accessibles i amb canviador i una cuina.

La regidora de Benestar Social, Xelo Angulo, ha manifestat que «hem dotat l’espai de les millors condicions per a que els menuts estiguen en un ambient amable, normalitzat i còmode, atès per nous professionals que se sumen a l’equip de Benestar Social de Xàtiva. Aquest era un recurs molt necessari per a la nostra ciutat que per fi s’ha fet realitat».

Els Punts de Trobada garanteixen el dret dels xiquets i xiquetes i dels adolescents a mantindre el contacte amb els seus progenitors, així com complir el règim de visites i facilitar acords encaminats a la resolució de conflictes.