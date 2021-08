Turisme la costera. Tresors d’interior

L’objectiu general del PDGT de la Mancomunitat La Costera-Canal des de 2020, segons ens manifesta la seua presidenta, Maria Josep Tortosa, «és valoritzar els recursos gastronòmics i de producció agroalimentària i establint sinergies amb els recursos culturals, naturals i patrimonials de tots els pobles de la Comarca amb el repte de configurar un destí turístic de qualitat». Per això et convidem a compartir i viure intensament totes les nostres vivències:

Viu una experiència única a la Costera. Contrastos i riqueses naturals i patrimonials que costa abraçar amb una sola mirada. Camins i històries que ens porten a uns altres camins i unes altres històries. Terra esplèndida i bella de muntanyes i valls que fan ressonar un eco mil·lenari. La simfonia de veus que ens connecta amb les arrels. Tresors de l’interior que conviden a assaborir-los sense presses. Ens acompanyes a descobrir-los?

La comarca de La Costera ens ofereix incomptables històries per viure. Deixa’t portar per l’encant dels seus pobles, la seua cultura mil·lenària i el seu impressionant patrimoni. Cada parada serà un descobriment i cada viatge una experiència memorable.

Pobles amb encant: un passeig al llarg de la Costera ens mostra les empremtes encara visibles de l’origen dels nostres pobles, de la seua trama urbana primigènia i dels edificis històrics. Un recorregut al llarg de la Història des de l’edat mitjana fins els nostres dies.

Un patrimoni únic: Descobreix jaciments arqueològics que han tret a la llum l’hàbitat dels neandertals, poblats ibers o construccions andalusines, una de les primeres ermites cristianes, l’obra de famosos pintors medievals i renaixentistes o els fumerals industrials de rajola més alts del país.

Una història apassionat: La situació geogràfica de la comarca, constituïda des d’antic en territori fronterer i pas natural a Castella, ha afavorit la construcció de castells i fortaleses. A més, la Costera és també el bressol dels Borja, la família que des del no res va assolir en tan sols dues generacions el màxim poder del món europeu al segle XV.

La natura al teu abast: Viu una experiència única, una regió de gran riquesa mediambiental i ecològica. Paisatges de muntanya, riberes i hortes on poder gaudir de vistes espectaculars i de la tranquil·litat dels paratges naturals amb bells colors i fragàncies que canvien en cada estació de l´any

Llocs d’aventures i esport: la comarca de la Costera ofereix un entorn a l’aire lliure únic on realitzar diferents tipus d´activitats i excursions en plena naturalesa. L’orografia especifica permet gaudir des d’un agradable passeig per la natura fins a practicar senderisme i BTT, espeologia o escalada. Descobreix les nostres rutes per les riberes, muntanyes, barrancs, coves, esplanades, paisatges diversos amb zones d’acampada, d’esbarjo i altres serveis.

La pilota valenciana: Un joc amb molta tradició i popularitat a la comarca. Amb gran jugadors al la història con Paco Cabanes, «el Genovés». Al Genovés trobarem el Museu de la Pilota, espai dedicat a la història, la divulgació i la investigació d’aquest esport

Festes úniques, músics i tradicions: El caràcter festiu dels valencians es manifesta a la Costera de manera única. Una comarca on conviuen les festes de Moros i Cristians celebrades als pobles del ponent i les Falles de les poblacions orientals. S´hi barregen les festes religioses, generalment patronals, i les profanes, algunes amb origen en el canvis estacionals i cicles agrícoles. Tot adobat amb la música de les bandes. D’interès turístic especial són les festes del foc, les fires, la processó del Corpus i les dansades.

Una gastronomia exquisida: La gastronomia amb l’arròs com a ingredient principal, destacant especialment l’arròs al forn, i també el putxero o el gaspatxo. Entre els dolços, cal remarcar l’arnadí, l’almoixàvena o la fogassa.

Una oferta de restauració i allotjaments diversa i complementaria: articulada als productes i elaboracions pròpies i a les característiques del territori amb innovació i professionalització que són factors que inspiren la diferenciació de la nostra proposta com a destinació turística singular.

Una terra viva i sostenible de productes agroalimentaris: Tastar-los en els que trobaràs el sabor i l’essència de la comarca. Els conreus històrics i la transformació tradicional proporcionen uns productes agroalimentaris de gran qualitat: formatges, alls tendres, olis, els vins dels Alforins amb cellers històrics i moderns que ofereixen degustacions i itineraris innovadors en novedoses instal·lacions pels visitants,

Un territori de museus: ofereix un conjunt ampli de museus dedicats, especialment a les Belles Arts, l’Arqueologia o l’Etnologia. També en trobarem temàtics centrats en el món de la festa com les Falles o el Corpus.