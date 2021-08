«Vivir de hacer tributos a Bruno Lomas o Nino Bravo es imposible»

Ante esta tesitura, en algunos municipios se ha optado por la fórmula de los tributos. Se trata de espectáculos que entremezclan productos audiovisuales proyectados en una pantalla y escenificaciones en directo de los principales temas que cantaron en su momento grandes voces ya apagadas, pero que aún perduran en el imaginario colectivo. Raúl Jorques, cantante nacido en Aielo de Malferit y residente en Anna, se ha especializado en este tipo de citas. Tiene programados diferentes tributos a lo largo del verano, en los que rendirá homenaje a Bruno Lomas —representante por excelencia del rock en Xàtiva—, Nino Bravo y Camilo Sesto.

El espectáculo versado en Lomas es su más reciente trabajo. Titulado «lo + Rock», ha sido preparado durante los últimos cuatro meses: «Es un espectáculo audiovisual, en el que se alterna un vídeo propio que resume su trayectoria con canciones cantadas en directo», expuso. Una corista y seis músicos componen el resto del elenco del espectáculo.

El 20 de agosto estarán en Estubeny y en septiembre en l’Alcúdia de Crespins: «En Xàtiva aún no tengo fecha, pero yo soy muy cabezón. Lo conseguiré», apuntó. Jorques se define como «fan máximo del rock» y no dudó a la hora de defender la figura de Lomas: «Es el rocker español por excelencia. El no interpretaba el rock, su forma de actuar era el rock. Me atrevo a compararlo con Elvis Presley perfectamente».

El responsable del tributo confirmó ayer que cuenta con la bendición de Mari Carmen Charcos, viudal del cantante nacido en Xàtiva: «La conozco personalmente. De hecho, tras estrenar el espectáculo el pasado 1 de agosto en Anna, ella me acompañará durante el tributo programado para el 19 de agosto en la Pobla de Farnals. Allí vivió muchos años y fue reconocido hace poco como hijo adoptivo de la localidad».

Jorques también trabaja como agricultor. Cantar no es su única fuente de ingresos: «Vivir de hacer tributos es imposible en la actualidad. La pandemia lo ha cambiado todo, la gente joven consume otra música, no sé si volverán las verbenas o si lo harán como antes», comentó. Además de «Lo + rock», también tiene preparado el espectáculo «Voces de Leyenda»: «En este caso rindo homenaje a Nino Bravo y Camilo Sesto. Me caracterizo como ellos y canto alguno de sus mejores temas».