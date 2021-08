Millares y Beniatjar recuperan las construcciones de piedra en seco

Beniatjar y Millares pondrán en valor elementos históricos de piedra en seco, una técnica constructiva declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. Las dos localidades han recibido una ayuda de la Conselleria de Cultura para recuperar bienes locales de piedra en seco, en el caso del municipio de la Vall d’Albaida los hornos de algeps de Les Fontetes; mientras que en el de la Canal de Navarrés restaurarán la Barraca de Ramón el Panzorra, una de las muchas construcciones de barracas con las que cuenta el pueblo y que ya fueron catalogadas con una ayuda anterior. Ahora se llevará a cabo la recuperación de una de ellas, la de Ramón el Panzorra —el nombre de estas barracas alude a sus propietarios—, una actuación que se ejecutará con una ayuda de 9.942 euros.

Trini Martínez, arqueóloga de Arquivolta Patrimoni i Societat, empresa que se encargará de los trabajos, explicaba ayer que la actuación permitirá recuperar esta barraca, que se encuentra próxima a la carretera de Millares y al núcleo urbano. «Millares posee un rico patrimonio de piedra en seco, aunque hay construcciones que están muy abandonadas. Hay muchas barracas, que fueron muy útiles entre los siglos XIX y XX, hasta los años 60 del siglo pasado, y servían de refugio puntual para trabajadores forestales y agrícolas». Martínez exponía que el proyecto es a «largo plazo», para recuperar estas barracas, empezando por la conocida como de Ramón el Panzorra porque «es una barraca que no está muy hundida, ha perdido la cubierta que es lo que se recuperará», detallaba.

El alcalde de Millares, Ricardo Pérez, resaltaba la importancia de la ayuda para «restaurar estas construcciones de piedra en seco, características del pueblo, para difundirlas. Es importante recuperar, proteger y poner en valor el patrimonio histórico y arquitectónico para que no se pierda». Pérez incidía en las abundantes muestras que Millares tiene de barracas y afirmaba que «las tenemos catalogadas y ahora vamos a comenzar a restaurarlas, empezando primero por esta», avanzaba.

En Beniatjar, por su parte, la ayuda recibida, de 7.000 euros, se destinará al proyecto básico y de ejecución para la restauración de dos hornos de algeps. El alcalde, Francisco Giner, exponía ayer a Levante-EMV que estas dos construcciones se encuentran en la zona de Les Fontetes, un área recreativa con merendero, próxima a la Casa Forestal que forma parte de una ruta turística en la subida a la Serra del Benicadell.

Parar el deterioro de los hornos

Giner señalaba que «la zona ya está adecuada, pero no queremos que se pierdan estos dos hornos. Han sido recuperados en parte, y con la ayuda acabaremos de restaurar la cúpula de uno de los hornos y en el otro actuaremos para que no avance su deterioro». El alcalde de Beniatjar manifestaba que estas construcciones de estructura redonda levantadas en piedra en seco están vinculadas a una tradición antigua, que se ha perdido, para hacer algeps, y subrayaba que el objetivo es «recuperar los dos que quedan y que no se pierdan», concluía el primer edil.

Pinet catalogará bienes inmuebles de piedra

El Ayuntamiento de Pinet también es el otro beneficiado en estas ayudas de la Conselleria de Cultura para bienes de piedra en seco. En su caso, el consistorio ha recibido 6.884 euros para la catalogación de los bienes inmuebles de piedra seca del municipio. Por su parte, el proyecto de Llutxent para catalogar los hornos de cal y el Pou de Neu ha sido desestimada por insuficiencia presupuestaria de la conselleria. Lo mismo les ha ocurrido a Quatretonda, para la catalogación del patrimonio material cultural de piedra seca de la sierra de la localidad; y a Benigànim, para la puesta en valor del Pou de Neu del Tossal, ubicado en un polígono del municipio de la Vall d’Albaida.