La doble actuación de Zoo corona el ciclo de conciertos

Enérgico, vigoroso, evocador. El doble bolo de Zoo del pasado sábado se erigió como el clímax del ciclo de eventos de Ontinyent en Concert, convocando a más de 2000 personas entre ambas sensiones. El formidable espectáculo erigido por la formación de Gandia superó con creces el mayor reto al que se enfrenta estos meses toda banda cuando sale a un escenario: hacer olvidar al respetable las cuarentenas y restricciones que han regido sus vidas durante el último año y medio.

Tanto fue así que Panxo, el cantante, se vio obligado a apaciguar los ánimos de los asistentes del concierto de las once de la noche después de que Zoo cerrase su versión de Esbarzers. «Ha venido el alcalde y me ha dicho que nos calmemos un poco», bromeó, después de agradecer al público su presencia: «En Ontinyent encontramos al público más fiel, al que entiende nuestras canciones a la perfección. En definitiva, nos sentimos como en casa». Fueron dos momentos, el de Esbarzers y el de Tobogan para cerrar el concierto, en los que de poco sirvió la insistencia de los coordinadores de seguridad: la platea saltó por los aires. En ese punto jugó bien su papel la distancia procurada entre fila y fila de asientos: cada asistente brincó delante de su silla, sin moverse del sitio. Al término de cada canción, volvieron a sentarse. Temas de ritmo más tranquilo como Sereno, y otros más festivos pero no tan rotundamente potentes como Llepolies o Corbelles pudieron disfrutarse guardando —mayormente— la obligación de seguir sentados. Un aplauso enfervorizado, otra vez de pie, y una retirada ordenada y rápida del público cerraron los dos conciertos de la Esplanada de Tortosa y Delgado.