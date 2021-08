Eric Igual y Lucía Grau ganan la carrera de escuelas de Castelló

Los ciclistas de las comarcas centrales valencianas siguen imparables en la Challenge Provincial de escuelas ciclistas tras la disputa del Trofeu de Festes de Castelló, una contrarreloj individual que se celebró el pasado sábado en Castelló de la Ribera. Los corredores de las comarcas aprovecharon la cercanía de la localidad de la Ribera Alta para ir entrenando en este circuito cerrado de 900 metros de una carrera que está considerada como la más bonita del calendario, ya que los niños tienen mucha ilusión al salir de la rampa como si fuesen ciclistas profesionales.

De nuevo el corredor Eric Igual, del equipo Bicicletes Sanchis de Xàtiva, se impuso en la prueba reina de categoría masculina, aunque en esta ocasión su compañero de equipo Iván Martín tuvo que conformarse con el tercer puesto y no pudo subir al segundo cajón, al que está habitualmente acostumbrado. En categoría femenina, la setabense Lucía Grau también ganó, consiguiendo así el equipo setabense doblete en la prueba de Castelló.

En la categoría alevín de segundo año, el canalense Vicent Andrés marcó el mejor tiempo, seguido de su compañero del Bicicletes Sanchis Miguel Murillo, mientras que Carla Sanchis, de la escuela ciclista de Ontinyent, terminó segunda. En cuanto a los de primer año, el ontinyentí Manuel Perales obtuvo un merecido triunfo.

Más resultados

Por lo que respecta al equipo de la escuela de la Penya Ciclista de Aiacor, Enzo Sanchis, con el sexto puesto conseguido, fue el mejor, además de la novena plaza de Aitor Abarca en promesas, y la misma posición de Andreu Sansaloni en principiantes.

El Trofeu de Festes 2021 de Castelló, con una carrera contrarreloj, arrancó primero con la prueba reina, la de cadetes, con un recorrido de 8,5 kilómetros para los participantes, que tenían que completar esta distancia con varias vueltas en el circuito cerrado de 900 metros instalado en el polígono industrial El Pla de la localidad de la Ribera. Esta prueba comenzó a las 18 horas del pasado sábado, y a la 19:30 horas tuvo lugar la CRI Escoles para categorías promesas, principiantes, infantil y alevín, que tuvieron que completar un recorrido de 1 kilómetro. El Trofeu, organizado por el club ciclista de la localidad, en colaboración con la federación valenciana, el ayuntamiento y otras entidades locales, reunió a unos 300 participantes.

Pau Martí en Hungría

Por otro lado, el ciclista de Moixent Pau Martí terminó en el puesto 27 en la tercera y última etapa de la One Belt One Road Nations Cup, la Copa de las Naciones Junior, celebrada el pasado fin de semana en Hungría. En esta última etapa, de 108 kilómetros y con varios repechos en el tramo final que decidieron el ganador, se impuso el noruego Per Strand Hagenes. El corredor moixentí, que competía con el equipo de la selección española, fue arrastrando tiempo tras el prólogo, donde no le salieron muy bien las cosas, sin embargo haber disputado esta Copa ha sido calificada por el equipo como una muy buena y necesaria experiencia, al haber competido con los mejores juniors del planeta. Este próximo fin de semana correrá en la República Checa la Carrera de la Paz, donde el doble campeón de España, Iván Romeo, intentará meterse en el top ten de la carrera tras el undécimo puesto logrado en Hungría.