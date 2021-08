Tres profesoras de la Vall y la Costera, nominadas en los premios a mejores docentes

Las circunstancias complicadas sacan las mejores capacidades, y en un curso escolar como el 2020-2021, donde el transcurrir de las clases se ha visto completamente sacudido por la amenazadora presencia del coronavirus, las metodologías docentes han cobrado una dimensión mayor para el bienestar del alumnado. Por ello resultan más relevantes que nunca los Premios Educa Abanca, que buscan distinguir a los mejores profesores de todo el país. De las casi 1.200 propuestas de docentes que se presentaron al concurso, una primera preselección ha distinguido a 190 docentes; de ellos, tres enseñan en colegios de la Costera y la Vall d’Albaida: son Alicia Arnau Aparicio, del CEIP Vicente Rius de Canals; Laura Albert Pla, del CEIP Martínez Valls de Ontinyent; y Laura Morales Sánchez, del CEIP Sant Vicent Ferrer de Agullent.

Las tres coinciden en reseñar que supone un «enorme orgullo» el hecho, en primer término, de haber sido propuestas para el premio por parte de los padres y madres de sus alumnos —quienes se encargan de enviar las candidaturas para los premios Educa—, y luego el formar parte de la preselección de los 190 mejores docentes de España. «Vemos nuestro trabajo recompensado con creces», valoraba Laura Albert. «Me emocioné muchísimo al saberlo. Me habían dicho muchas veces que apreciaban el esfuerzo en clase, y me dijeron que la nominación era un último regalo que querían dedicarme», explicaba sobre su candidatura Laura Morales. Alicia Arnau, por su parte, admitía que es un reconocimiento que «nunca te esperas, porque normalmente no se dan premios a los maestros», según sus palabras.

Arnau y Laura Albert imparten clases en educación infantil, un periodo de enseñanza en el que en los últimos años se están implementando metodologías novedosas. También es el caso del CEIP Martínez Valls, donde el AMPA ha valorado muy positivamente «la apuesta por un ambiente de aprendizaje en el que el juego es la base. Nos hemos olvidado de las fichas; los alumnos aprenden a partir de materiales manipulativos, tocando y experimentando», relata Albert, que destaca el «equipo humano extraordinario» con que cuenta el colegio. Alicia Arnau explicaba que, además de tener en cuenta escuelas como Montessori o Waldorf, también incorpora aportaciones propias: «Intento un contacto continuo con la naturaleza, por un lado, y las artes, por otro. El alumnado de Infantil tiene mucho que decir en cuanto a la cultura de su localidad y de su círculo más cercano», sostenía la educadora.

Por su parte, Laura Morales, que el pasado curso fue tutora de una clase de tercero de Primaria, destaca la importancia de atender el aula como un espacio homogéneo —«cada alumno tiene unas necesidades muy específicas»— y de explorar nuevos métodos más allá de los libros: «Intento que todo sea muy lúdico, que no haya una rutina. Bajamos al patio, hacemos distintas actividades, trabajamos con vídeos... Vamos probando distintas cosas, incorporando las que funcionan y desechando las que no, pero siempre con el apoyo de los padres». Son las distintas recetas de las mejores profesoras para la enseñanza en 2021.

«Los niños han de venir a la escuela a ser felices»

Sobre los retos de futuro a los que se enfrenta la enseñanza en los primeros años del estudiantado, las docentes avanzaban unos cuantos apuntes. Laura Morales indicaba que, principalmente, se ha de intentar que los niños «vayan a la escuela a ser felices. Todas las materias han de ser bonitas de aprender». Alicia Arnau reivindicaba que «se han de dar medios a los educadores, y han de tener el reconocimiento de la sociedad, para poder hacer su trabajo. Siempre van a luchar por sus alumnos», destacaba. Asimismo, señalaba que con un programa educativo tan amplio, los niños «no pueden dejar de lado enseñanzas básicas. Hay una serie de conceptos, la tierra y la vida, el arte, la creatividad, el pensamiento crítico, que hacen a los humanos, y que hay que inculcarles».