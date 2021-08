Ontinyent hace caja con Zoo: la venta de entradas supera el caché del grupo

La apuesta por la música en valenciano también sale rentable para los ayuntamientos. Los ingresos por el doble concierto de Zoo en Ontinyent, que llenó el 95 % del aforo combinado entre ambos conciertos celebrados en la Esplanada de Tortosa y Delgado (de 1200 personas por actuación, 2400 en total), han superado con creces el caché pagado para contratar a la formación de Gandia. Un superávit que no es muy habitual en los espectáculos organizados por las administraciones municipales, que los suele considerar más como una inversión en cultura y ocio que una operación con expectativas de retorno económico. El éxito de la propuesta, por otro lado, permite al consistorio de Ontinyent dotar con estos ingresos extraordinarios la partida para la programación de la próxima Fira de Novembre, que tendrá una agenda «más completa», según avanzan a este diario.

La plusvalía lograda con la doble sesión de Zoo fue posible gracias, precisamente, a la contratación de un segundo concierto, acometida por parte del consistorio después de que las entradas para la primera cita se agotasen durante el primer día de venta. El caché pagado al grupo por el segundo espectáculo es muy inferior al del primero, debido a que no ha de incluir los gastos de transporte y montaje del escenario: tan solo contempla la actuación. La infraestructura dispuesta por el consistorio ontinyentí también se aprovechó para el segundo concierto, con lo que los ingresos por la venta de las entradas —a 17 euros cada una— entraron prácticamente limpios a las arcas municipales.

Sin servicio de barra

No se echó de menos, por tanto, la pérdida de ingresos por no disponer de un servicio de venta de bebidas en los conciertos de la Esplanada Tortosa i Delgado. Desde el ayuntamiento hacen un balance «muy positivo» de la decisión de no colocar este servicio de barra y lo vinculan como una de las causas del buen comportamiento que mostró el público en ambos conciertos. Según informan, la ambulancia movilizada preventivamente para cubrir la cita no tuvo que atender ningún caso de intoxicación etílica. Algunos asistentes, por otro lado, pidieron que se vendiesen al menos bebidas no alcohólicas, una posibilidad que se estudiará en caso que la programación de actos de la Fira de Novembre incluya actuaciones musicales.

Desde el Ayuntamiento de Ontinyent avanzan al respecto que se planteará una programación «muy trabajada» para exprimir las posibilidades permitidas en las restricciones contra la pandemia del coronavirus que estén vigentes en ese momento.