La realidad del fútbol más próximo

Cuánto me alegro de ocuparme del fútbol más próximo! Estoy saturado con lo de Kylian Mbappé y el Real Madrid. Se habla de 160 millones con una ligereza que asusta. Y hablan de un jugador, un deporte, una afición, no de la construcción de un hospital, y lo lees y escuchas al mismo tiempo que las noticias de Afganistán y de la subida de la luz. Y días antes se habló del «techo salarial», y de unas rebajas y aplazamientos de salarios millonarios que, aunque bajen, siguen siendo millonarios. Un mundo paralelo, distinto a los de la mayoría de mortales, inalcanzable. El necesario «circo».

Nuestro problema, el de nuestro fútbol, son 2.000 €. Eso es lo que pretende cobrar un delantero, joven, por jugar en el Olímpic, y claro, no se puede. Estoy con el club: la realidad es la que es, y 20.000 € anuales por un jugador son, como ese mundo paralelo, inalcanzables. Está bien ser austero, realista, no comprometerse a pagar lo que no se puede, y que puede hacer que no se cumpla el pago a los demás. Estoy con el club. Como lo estoy con el Racing que, es cierto, es una categoría inferior, 1ª Regional, y ha incorporado a cuatro jugadores de la terreta. Otro modelo.

Con lo que no estoy es con las promesas de un futuro mejor, un ascenso, de luchar con los mejores. Empiezo la temporada con cautela. Llevo escuchando lo del ascenso desde que Alcázar llegó al club, y ya ha llovido desde entonces. Voy a ser un poco «pesimista»: el club es lo que es y está como está. Agradecido como aficionado. E ilusionado, porque lo que se consiga será porque los que juegan han puesto más interés, trabajo y compromiso que sus rivales. Es el fútbol que más me gusta. El equipo va a dar guerra. Lo del ascenso llegará cuando los que lo prometieron, de verdad apuesten por conseguirlo. Mañana, presentación y partido contra el Acero, y luego la liga.