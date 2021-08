L’Olleria subvenciona les filaes afectades per la pandèmia

L’Ajuntament de l’Olleria vol recolzar a les associacions de Moros i Cristians de la localitat afectades per la covid-19, una pandèmia que per segon any consecutiu impedirà la celebració de les Festes Patronals i de Moros i Cristians que s’haurien de viure aquest cap de setmana. Per a ajudar a les filaes, el consistori ha llançat una convocatòria de subvencions destinades a les associacions integrades en la Junta Central de Festes de Moros i Cristians, amb l’objectiu de «fer front als efectes de la covid-19».

Aquestes subvencions es concediran de manera directa i el govern municipal compta amb una partida global de 16.000 euros. Les subvencions a les filaes morocristianes seran de 1.000 € per cada immoble on les filaes tenen la seua seu. Les bases d’aquesta convocatòria estableixen que «en cas de canvi de seu, s’admetran justificants de despesa corresponent a les dos seus, però l’ajuda no podrà ser major de 1.000 euros». Les associacions poden presentar les sol·licituds des del proper 1 de setembre fin el 31 d’octubre.

Les entitats beneficiàries hauran d’estar integrades en la Junta Central de Festes de Moros i Cristians, on hauran d’estar inscrites abans del 14 de març de 2020, quan va començar l’estat d’alarma per la pandèmia. L’ajuda concedida serà per al manteniment dels locals de les filaes, per despeses com el lloguer del local; despeses de suministres com la llum o l’aigua; taxes municipals com la del fem; i l’assegurança de l’inmoble. També es podran destinar a despeses de treballs de manteniment com fontaners, pintors, electricistes, etc. En cap cas, assenyalen les bases, seran subvencionables despeses relacionades amb l’activitat ordinària de l’associació com poden ser les de bandes de música, despeses de menjar i beguda, o promoció d’activitats privades de l’associació.

Festes aquest cap de setmana

Encara que engany tampoc es poden celebrar les festes per la pandèmia, l’Olleria ha programat uns actes per aquest cap de setmana. Hui a les 20 hores hi haurà una missa en honor a la Verge de Loreto, mentre que demà serà en honor a Sant Miquel i el Santíssim Crist de la Palma, a les 12 hores; i el dilluns la celebració religiosa serà a les 20 hores en honor al Santíssim Ecce-Homo. A més també s’ha preparat una programació cultural i hui hi haurà un espectacle d’hipnosi i mentalisme a càrrec de Toni Pons, a les 23 hores en el Parc Beat Pare Ferreres. En el mateix horari i lloc, el diumente serà el tribut a Luis Miguel i a Mónica Naranjo. Dilluns, el musical The Talent.