Sanitat mantiene a siete pueblos en el nivel máximo de alerta pandémica

Además de la incidencia acumulada de casos a catorce días, un dato que es público en el portal estadístico de la Conselleria de Sanitat, se contemplan otros seis indicadores para marcar el nivel de riesgo que vive una población, como el incremento porcentual en el número de positivos con respecto a las semanas anteriores o el promedio de nuevos casos secundarios que genera una contagiado. Este último ítem estadístico marca el nivel de control sobre la expansión del virus y, a excepción de en Vallada, en el resto de localidades en alerta aparecía con un valor inferior a 1 (lo que denota que la cifra de casos se mantiene a la baja). No obstante, contaban con estadísticas demasiado elevadas en el resto de indicadores contemplados: así, por ejemplo, Anna parecía con una incidencia de 1232,8 casos por 100.000 habitantes entre los vecinos de 65 años o más, dato que Bicorp elevaba a 756,1; Llutxent aparecía con un ratio de positividad del 23 %, y Moixent con una trazabilidad de 62 puntos (cuando el nivel de nueva normalidad es de 80 o más). Unos factores de riesgo que llevan a Sanitat a poner el foco sobre estos municipios.

De este grupo de siete municipios, solo en uno, l’Olleria, siguen vigentes unas restricciones específicas más duras que las que afectan al conjunto de la Comunitat Valenciana, con el toque de queda a la una de la madrugada. Sin embargo, la cuarentena nocturna afecta a otros pueblos con una situación epidemiológica más controlada. Benigànim es uno de ellos, con un nivel de alerta alto (3 sobre 4). Canals, por su parte, presenta un nivel de alerta 2, en el que solo la incidencia acumulada entre los mayores de 65 años se sitúa en un valor de riesgo extremo (con 196,23 puntos). Y por último, l’Alcúdia de Crespins, el último municipio del territorio en el que se decretó el toque de queda (efectivo desde la semana pasada), aparece con un nivel de riesgo mínimo: a excepción de la incidencia acumulada (de 39,12 casos por 100.000 habitantes, correspondientes a dos contagios), el resto de sus indicadores entran en los parámetros de la nueva normalidad. Pese a ello, el municipio de la Costera mantendrá el toque de queda diez días más, hasta que el 6 de septiembre se levante de forma general.

72 infecciones esta semana

Desde la última actualización de contagios por municipios, que se publicó el pasado martes, las localidades de las tres comarcas han registrado 72 nuevas infecciones en total. Sin embargo, se ha dado un mayor número de altas, de ahí que el balance final de casos activos siga con la tendencia descendente. Xàtiva y Ontinyent, los dos municipios con más contagios en estos momentos, eran ayer los que presentaban una bajada de contagios activos más contundente: anotaron 22 y 20 infecciones menos que el martes, para un total de 43 y 71, respectivamente. También en Anna se registró un descenso reseñable, con doce casos activos menos (once en total, en estos momentos). Otras veintitrés localidades veían descender sus cifras de vecinos infectados, y en seis de ellas (Barxeta, Rotglà i Corberà, Montaverner, Alfarrasí, Montitxelvo y Benissoda) se quedaban sin ningún contagio. En otros siete municipios, la incidencia del virus se incrementaba con más casos activos que el pasado martes.

El área Xàtiva-Ontinyent abre la vacuna sin cita durante dos días

La campaña de vacunación en el área de salud Xàtiva-Ontinyent empieza a dar sus últimos pasos. Con el objetivo de inmunizar a aquellas personas que no pudieron recibir la vacuna cuando fueron citadas, el departamento sanitario ha anunciado que el martes y el miércoles de la semana que viene los centros de vacunación del territorio atenderán sin cita para inocular la primera dosis a todos aquellos vecinos y vecinas del territorio que no la hayan podido recibir por cualquier motivo. Desde la gerencia del departamento se hace un llamamiento para que acudan todas las personas que no hayan recibido la citación, o que la hayan recibido pero por cualquier causa no hayan podido acudir.

El martes se inocularán dosis en horario de 8:30 a 20:30 horas en los diez puntos de vacunación del área, mientras que el miércoles solo lo harán los centros de Xàtiva, Ontinyent y Canals.