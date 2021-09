El navarresino que padece fatiga crónica inspira una falla

El monumento, obra del artista fallero de Bolbaite Víctor Navarro, muestra a Servando tapándose media cara con una mano, un gesto que ha hecho famoso el navarresino «para mostrar que los enfermos de encefalomielitis nos pasamos la mitad de la vida en la cama». El de Navarrés explicaba ayer a Levante-EMV que la idea surgió del artista Víctor Navarro, que conocía su historia y «contactó conmigo para proponérmelo y desarrollar la idea». La comisión fallera, que contrató a Víctor para realizar el monumento, aceptó la propuesta del artista de «hacer una falla social y visibilizar esta enfermedad, como un acto de generosidad con los que la padecen, que son la mayoría mujeres, y que muchas de ellas, que tienen el grado más grave, no pueden salir de casa». Una enfermedad que encara una nueva vía de investigación, según explica Servando, «que podría tener su origen en un virus, ya que los efectos de la covid persistente son similares a los de la encefalomielitis miálgica».

Servando Castelló, que aún no ha visto la falla, la verá mañana jueves, remarcaba la «gran visibilización para la enfermedad que supone que las Fallas, que tienen tanta repercusión, lo muestren». Sobre sus sentimiento al verse en una falla afirmaba que «primero sentí vergüenza, porque no he hecho nada para tener una falla, pero después siento orgullo y emoción». Servando declaraba que «no me veo a mi, veo a las enfermas, a la enfermedad. No quiero que se personalice en mi, sino en la enfermedad», expresaba.