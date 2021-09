Benigànim enceta els dies grans de les Festes Patronals

Amb sorpresa i molta resignació rebia Benigànim a les portes de la celebració de les seues festes patronals la notícia d’estar entre els municipis amb toc de queda després de la actualització de mesures per a frenar l’avanç del coronavirus. I com ja estava decidit, les festes patronals que de normal es venien celebrant l’últim cap de setmana d’agost enguany seran del 3 al 6 de setembre. Unes festes que s’han vist alterades amb els canvis d’horari, ja que d’altra banda estaven adaptades i preparades per a aquesta situació. Amb un minuciós treball i exercici de responsabilitat en cadascun dels actes que es poden dur a terme, on sempre prevaldrà la seguretat i el compliment de la normativa vigent, remarquen des de l’ajuntament. Unes festes que enguany també estarán marcades per l’absència dels Moros i Cristians, part important de les festes de Benigànim que per motius obvis no podran participar.

Les festes començaren el passat 27 d’agost amb el dia infantil, i des de hui i fins el dilluns seran els dies grans. Hui tindrà lloc l’espectacle 2 Tributos en 1 (Sergio i Estibaliz, i Victor Manuel i Ana Belen) al camp de futbol. Demà es donarà inici a les Festes Patronals amb la presentació de la Regina de Festes, Lia Martínez Nagy, i la seua cort d'honor al camp de futbol. Lia va ser proclamada el passat dissabte, en un acte acompanyada pel fester Ian Martínez Seguí. L’alcaldessa, Amparo Canals, també presidia l’acte.

El proper dissabte de matí tindrà lloc el trasllat del Santíssim Crist de la Sang des de l’església a la Parròquia, i seguidament es farà l’ofrena a la Divina Aurora, amb la participació de la Regina i la seua cort d'honor i els Festers del Crist. Els actes del matí conclouran amb missa solemne en honor a Sant Miquel Arcàngel. Per la nit, l’espectacle Endless Love Swing al camp de futbol.

El diumenge serà la missa en honor al Santíssim Crist de la Sang i després la visita a les Religioses Agustines Descalces al convent de la Beata Inés. De vesprada es realitzarà la processó en honor a Sant Miquel Arcàngel, al Santíssim Crist de la Sang i a la Divina Aurora, i la jornada conclourà amb el musical El gran cabaret.

Per finalitzar les festes, el dilluns dia 6, durant el matí es realitzarà una missa en honor a la Divina Aurora, i després mascletà. A la vesprada els festers i festeres realitzaran un recorregut amb carrosses, finalitzant amb un castell de focs d'artifici a l'avinguda de l'Ortissa. La fi de la festa comptarà amb l'actuació de l'Orquestra La Pato amb l’espectacle «Trau la llengua». Les festes no es viuran com els últims anys, seran molt diferents, però amb la mateixa il·lusió es realitzaran tots els actes i espectacles possibles, complint totes les mesures sanitàries vigents. En les jornades prèvies, Benigànim ha gaudit amb espectacles com un tribut a Mecano.