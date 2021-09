Relato exprés del verano

Un posible resumen de lo acaecido durante el verano en la ciudad, sólo en base a la consulta en hemeroteca de los titulares de varios medios digitales, podría ser el siguiente.

De la No Fira algo se ha hablado ciertamente, pero de lo que hemos tenido abundante, abundantísima información ha sido sobre las cifras relativas a las personas contagiadas, hospitalizadas y vacunadas contra el coronavirus. Una información exhaustiva, pormenorizada, casi diaria cuya utilidad, al final, es relativa ya que puede producir el efecto contrario al que debiera pretender, ya que adormece el interés y satura al personal.

El verano es también en Xàtiva cita de competiciones deportivas de todo tipo: fútbol, bádminton, voleibol, ciclismo, natación, tenis… Muchos y variados deportes como indicativo de que, al contrario de lo que se podría pensar al conocer el índice de obesidad en este país, somos una ciudad de deportistas entusiastas, por lo menos en verano. Por la misma regla de tres, debemos ser una población ilustrada, a la vista de la superabundante oferta cultural, tanto de convocatoria pública como privada, que se realiza estos meses.

Otro clásico de las noticias veraniegas son las subvenciones. Por un lado, aquellas de las que se beneficia el Ayuntamiento de Xàtiva destinadas a las más diversas causas: desde arreglar el sonido del Gran Teatre o reparar el Mercat o determinadas obras de arte, hasta ayudas al empresariado doliente o contrataciones de un sinnúmero de personas que lo necesitan y prestarán sus servicios a la comunidad. Todas son comunicadas y celebradas puntualmente.

También se habla, como no podía ser menos, de las ayudas propias que el ayuntamiento distribuye a asociaciones de personas discapacitadas, a la juventud, a las asociaciones de mujeres, a las deportivas, en fin, un no parar… Que también es relatado para que deje su huella en la conciencia ciudadana y se encuentre en su momento el correspondiente retorno.

Ha habido también días de obligada conmemoración. Como el Día de la Juventud, que no olvidaron los afectados, por la cuenta que les trae. El Día Mundial del Perro pasó sin pena ni gloria, aunque no así el del Gato, que cuenta en la ciudad con una comunidad de fans importante a la vista de la caliente actividad que protagonizan, incluyendo denuncias ante el juzgado. Puestos a hablar de animales de cuatro patas, no hay que olvidar el minuto de gloria protagonizado por los jabalíes, que decidieron también veranear en Bixquert.

No ha sido un verano sin sucesos, un par de ellos relacionados con vehículos que cargaron contra la fuente de San Joan, hoy ya reparada con más o menos acierto, y contra un pobre platanero frente a la estación, que no ha vivido para contarlo. Habría que destacar algún incendio, afortunadamente con pocas consecuencias, y un reciente suicidio que avala la necesidad de afrontar este tema con valentía y coherencia.

Así se planteó en una moción de Xàtiva Unida, que junto a Compromís es de las pocas formaciones políticas que ha protagonizado algún titular durante el estío.

Por último cabría mencionar que la puerta del ayuntamiento no ha dejado de acoger diversas manifestaciones ciudadanas durante estos meses. Gente decente protestando por el asesinato de Isaac, joven autista o el de Samuel, en castigo a su condición LGTB. Gente comprometida contra la violencia machista, ferviente partidaria de los derechos de las mujeres, como demostraron en la concentración para apoyar a las mujeres afganas.

Es un relato, para nada exhaustivo, de un verano que lo que mejor tiene es que podemos contarlo, con más o menos alegría, mientras nos preparamos para afrontar un otoño áspero y sin contemplaciones.