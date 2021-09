Les escoles es posen a punt per a l’imminent inici del curs escolar

D’una banda s’han modificat les aules de tots els col·legis, patis i entrades per tal d’adaptar-los a les mesures covid-19, canviant la configuració i la seua distribució, així com marcant els distanciaments pertinents en les entrades i les eixides. A més a més, s’han estat atenent les peticions per tal de resoldre deficiències i anomalies als col·legis, difícils d’atendre quan hi ha xiquets i xiquetes deambulant pel centre.

S’ha fet una actuació important al col·legi Martínez Bellver, on s’ha habilitat la nova aula de 2 anys que es posarà en marxa en el present curs, i s’han realitzat reparacions generals a parets, persianes i arbrat. Al Taquígaf Martí s’han pintat tres aules i l’entrada, així com també s’ha reparat el bany i els desperfectes existents al pati. Pel que fa al Teresa Coloma, s’han adaptat els jocs al pati; i a l’Attilio Bruschetti s’han atès les demandes referents a pintura, neteja de canonades, reparació de persianes i condicionament dels banys, a l’espera de poder reparar el clavegueram del pati en els propers dies amb l’ajuda d’una màquina.

Altre centre en el qual s’ha actuat és el Jacinto Castañeda, on s’han eliminat els vespers existents al pati i s’han reparat les incidències d’aigua i de reparacions en diverses zones del col·legi, a més de la col·locació d’arbres, el canvi de dos portes completes, la reparació de les portes metàl·liques exteriors, retall de la jardineria i neteja general de brosses.

També s’ha actuat al Centre Públic d’Educació de Persones Adultes Francesc Bosch i Morata, on s’han efectuat reparacions de llums al pati, aire condicionat, teulada de l’edifici i s’està pendent de rematar les filtracions a les finestres des de l’exterior del pis superior, indiquen des de l’ajuntament.