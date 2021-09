Xàtiva sigue perdiendo el tren del turismo

Acabado el mes de agosto, el mes turístico estival por excelencia, aunque en este caso bastante matizado por la pandemia todavía activa de la COVID 19, llega la hora de hacer balances y en materia de turismo el de Xàtiva sigue siendo decepcionante. Las cifras, en el ámbito nacional, que este año ha cobrado, además, especial protagonismo, puesto que ha sido el mayoritariamente elegido por la ciudadanía española para pasar sus vacaciones, hablan de un verano mejor de lo esperado para los destinos de la Comunitat Valenciana, acercándose a los datos del mes de agosto anterior a la crisis.

Pero en el caso de Xàtiva, aun haciendo caso a los cuestionables —cualitativamente— datos de ocupación en agosto de sus pocos alojamientos turísticos, lanzados como un éxito por el canal oficial de comunicación municipal, la oferta de la ciudad ha seguido sin estar a la altura de la riqueza del legado cultural que debería convertir al conjunto histórico-artístico setabense en un auténtico destino turístico.

Xàtiva continúa perdiendo el tren del turismo. La coyuntura, tras la finalización del confinamiento, el estado de alarma y sus restricciones de movilidad, suponía una oportunidad para relanzar el turismo, ya que marcaba un punto de inflexión que igualaba a muchos destinos competidores en la vuelta para comenzar a captar visitas en circunstancias distintas. Se tenía que haber implementado una buena campaña municipal de promoción de Xàtiva, apoyada y con protagonismo en las campañas que se han desarrollado desde Turespaña, Turisme Comunitat Valenciana o València Turisme, con el objetivo de lograr que toda esa gente que había dejado de viajar, volviera a hacerlo y descubriera Xàtiva con su magnífica oferta histórica-monumental, cultural y gastronómica. No se ha hecho y tampoco se ha tenido una atención especial y decidida en la política de incentivos municipales para impulsar el esfuerzo de los profesionales turísticos locales que creen de verdad en el gran potencial de la ciudad, apostando su patrimonio personal, y que son los que realmente contribuyen, a pie de calle, a la dinamización turística.

Habría que preguntarse seriamente si no se ha actuado porque no se ha sabido, no se ha podido o no se ha querido. Así, el rosario de desajustes turísticos rebasa lo razonable, con el tren turístico en reparación y realización de mejoras —en la época en la que más fundamental resulta su servicio—, el Espai Borja cerrado, la inacción de la concejala responsable ante las reiteradas y previas demandas de los guías turísticos para realizar visitas nocturnas en el castillo de Xàtiva o la ausencia de visitas oficiales permanentes o temáticas al conjunto histórico o principales monumentos.

Una gran oportunidad perdida para la ciudad en el reinicio de la actividad turística que sí han aprovechado otros destinos bastante cercanos como Almansa —al que poco costaría acercarse a los responsables municipales setabenses— con su castillo, de menor dimensión que el de Xàtiva, que un domingo de agosto por la tarde ha tenido hasta tres personas atendiendo en su recinto restaurado completamente con cargo al 1% ministerial, con un recorrido señalizado de entrada y salida entre otras medidas sanitarias de seguridad, excavaciones arqueológicas realizadas sobre las que ilustrar, con cuatro vídeos interactivos en distintas ubicaciones, la historia y evolución arquitectónica de la fortaleza, así como la revalorización del entorno de un cuidado jardín con especies vegetales señalizadas y una exposición, con paneles explicativos, de antiguas armas de asedio a tamaño real. Y todo ello, en relación con el hito histórico de la batalla de Almansa en la Guerra de Sucesión Española, pero sin la necesidad de tenerlo como único hilo explicativo de este monumento configurado en el siglo XV.

En la misma línea, otras ciudades referentes como Toledo, han reiniciado la actividad turística con una adaptación a la situación sanitaria, por ejemplo, con la oferta de mayor número de visitas guiadas a la Catedral, por la mañana y por la tarde, e incluso con cuatro pases la tarde de los domingos entre las 15 y las 18 horas, reduciendo el precio. Mientras, el castillo de Xàtiva, de origen íbero-romano y prisión de Estado de la Corona de Aragón, o la Colegiata de los setabenses papas Borja, en este reinicio de la actividad turística, no han sido capaces de adaptar su oferta, para ganar competitividad y atractivo, desaprovechando, de nuevo, una oportunidad histórica.