Vecinos del casco antiguo de Xàtiva pedirán indemnizaciones judiciales por los daños de las fugas de agua

Se trata esta de una acción ciudadana más acerca de la problemática de la red de distribución de aguas del casco histórico setabense. Tal y como ha ido recogiendo este diario, a lo largo de todo el verano han sido varios los reventones que se han registrado en multitud de puntos del casco urbano setabense; el último, el pasado fin de semana, tuvo lugar en la calle Menor Cuesta, y provocó una corriente de agua que llegaba a bajar por Sant Domènec. La avería ya amanecía hoy reparada. No obstante, desde la agrupación vecinal pedían más. «Todos estos reventones se han ido reparando, pero son solo parches que no solucionan nada del problema principal: el mal estado del depósito de Sant Josep y la obsolescencia de toda la red de distribución. De nada sirven los arreglos si no se sanea todo el sistema, porque los reventones no van a dejar de sucederse».

Son las palabras de Eduardo Cuñat, portavoz de la Plataforma de Veïns del Casc Antic de Xàtiva, que ponía el foco en las consecuencias «menos visibles» del mal estado de la red de aguas. Por un lado, los denunciados desperfectos que presentan las casas. «Hay filtraciones permanentes, y la humedad llega al 70 % ahora en verano. Las paredes se agrietan, la pintura se cae, el suelo llega a encharcarse... Hay familias que ya se han ido del casco histórico, cansados de vivir en estas condiciones», lamentaba el portavoz de la agrupación vecinal de la zona. Por otro lado, Cuñat también señalaba, como segunda consecuencia de la obsolescencia de la red de aguas, los materiales con que están elaboradas las tuberías: fibrocemento y plomo, potencialmente tóxico. Según informó a este diario Eduardo Cuñat, la Plataforma de Veïns cuenta con el compromiso de la dirección del área de salud Xàtiva-Ontinyent para tomar muestras y analizar el agua del grifo del casco histórico, con el objetivo de dilucidar si llega a contar con unos valores de plomo lo suficientemente altos como para que supongan un problema de salud.

Piden la dimisión de Reig

Además de la demanda conjunta que preparan, las protestas de la Plataforma de Veïns del Casc Antic también se vertebrarán por la vía de la manifestación. Anunciaba Cuñat que seguirán concentrándose a las puertas del consistorio para reclamar la reparación de la red de aguas y de los colectores. Asimismo, en cada comparecencia, pedirán la dimisión de Ignacio Reig como edil de Obras del Ayuntamiento de Xàtiva.«Nos ha demostrado incapacidad para resolver el problema», señaló Eduardo Cuñat. Según informó la Cadena SER, el consistorio de Xàtiva prevé obras de adecuación en la red de aguas de la calle Sant Pasqual, con 115.000 € de presupuesto, y en los contadores de las zonas industriales por otros 22.000 €. No obstante, las obras en Sant Josep aún no tienen fecha debido a su complejidad.