Canals aposta per una Fira de Setembre més cultural amb musicals i espectacles

Demà Canals li donarà el tret d’eixida a la Fira de Setembre, una de les cites destacades al calendari local que enguany torna rere l’absència de l’any passat, a causa de la pandèmia, amb una edició més cultural i ajustada a pes circumstàncies sanitàries actuals.

La programació comença demà amb la tradicional exposició de fotografies de l’Associació Fotogràfica de Canals (AFCA). Seguidament, el musical Camilo, donde estés rendirà homenatge al cantant alcoià Camilo Sesto al Pavelló Ricardo Tormo a les 22 hores, una cita amb entrada gratuïta.

El plat fort d’aquesta Fira seran els concerts de La Fúmiga i de la rapera valenciana JazzWoman que tindran lloc al Pavelló Municipal Ricardo Tormo, a les 21.30 hores, el divendres 17 de setembre. Les entrades estan a la venda des del passat 9 de setembre.

El dissabte 18 tindrà lloc, a les 19 hores, un passeig social guiat pels carrers de la població amb el nom Canals, amb una altra veu, organitzat per la Regidoria d’Igualtat. A la nit, serà el torn de la comèdia amb l’espectacle Comedy Plan amb els humoristes Óscar Tramoyeres, Pepa Cases i Patricia Espejo amb una entrada de 2 euros i que tindrà lloc al Pavelló Ricardo Tormo a les nou i mitja de la nit.

I per a finalitzar el primer cap de setmana, es podrà veure l’espectacle de titelles Viajeros del carrusel. I, com ve sent habitual, el grup de danses Canyamars oferirà el seu tradicional espectacle, al Pavelló Ricardo Tormo a les 19.30 hores, acompanyat, en aquesta ocasió, pel cantant d’albades Christian Penalba.

La programació festiva seguirà a partir de dilluns amb altres cites. Destaca la Fira dels Xiquets, que es desenvoluparà al Centre del Cultural Papa Calixte III.