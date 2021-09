El Olímpic de Xàtiva vuelve a competir

Vamos a competir. Esa es la sensación con la que salí el pasado domingo de la Murta tras derrotar 1-0 al Jove Espanyol. La primera media hora del partido fue casi «espectacular» y la segunda parte… También. Les explico: el Olímpic salió muy fuerte, creó ocasiones, desubicó al rival y marcó. Me sorprendió Serpeta o Joan Esteve como central, a quienes conocía menos, y me gusta ese tridente con Rueda, Moscardó y Juanma… Y Frangi sigue saltando más que nadie… Y en la segunda, se padeció, como se va a padecer en el 80% de los momentos de esta liga. Berna me dejó otra máxima: «¡Qué difícil es remontar un marcador adverso en esta categoría!». Y así fue: el Olímpic sufrió pero aguantó al Jove y los tres puntos se quedaron en casa.

Por eso les digo que vamos a competir, pues el equipo es capaz de hacer «un buen fútbol» y es capaz de, tal vez aún con más imprecisiones de las deseadas, defender un marcador favorable. Disputadas dos jornadas, solo un equipo ha ganado sus dos partidos: el Valencia Mestalla (próximo rival). También lo tomo como positivo porque, hace unas semanas, parecía que todos los buenos jugaban en unos pocos equipos que habían fichado todo lo que se movía y se podía. Afortunadamente cuando la pelota se pone en juego quedan olvidados carteles, tuits, elogios, fotos y propagandas. El fútbol sigue siendo un deporte en los que once compiten contra otros once y, el Olímpic, compite.