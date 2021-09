La vacunación registra un absentismo de hasta el 50 % entre los jóvenes

Lejos quedan ya los días en que el número de personas que eran inoculadas con la vacuna contra la Covid-19 en el Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent se contaban por miles. Con más de un 80 % de la población mayor de doce años con al menos una dosis, el proceso de inmunización de la población encara su recta final y es lógico que el volumen de personas que van siendo vacunadas disminuya. No obstante, en estas últimas semanas, otro condicionante está ralentizando el trabajo, poniendo un tope al porcentaje de inmunización que pueda alcanzar el área de salud: el elevado absentismo entre los jóvenes. Según informaron ayer a este periódico desde Salut Pública, algunos centros de vacunación del Departamento Xàtiva-Ontinyent están viendo cómo más del 50 % de las personas de entre 12 y 29 años no acuden a la cita para ser vacunados. Un índice que dispara el que presentaban otros grupos de edad, quienes marcaron un porcentaje de asistencia que siempre superó el 80 %.

No ha trascendido cuáles son los centros de vacunación que están registrando unos índices de asistencia más pobres estos días, pero son varios de los diez que el Departamento Xàtiva-Ontinyent mantiene abiertos. El personal sanitario sigue realizando su labor de «repesca» contactando telefónicamente con aquellas personas que no se han presentado a recibir el pinchazo contra el coronavirus, para volver a citarlas. Señalan que toda aquella persona que haya decidido no recibir la vacuna tiene la opción de comunicarlo a su centro de vacunación, para ser así eliminada de los listados.

En cuanto a la vacunación sin cita, está siendo copada por personas que no pudieron acudir cuando se les fue señalado debido a que estaban de vacaciones o por causas personales; así pues, un porcentaje de los jóvenes que no han acudido podría acabar haciéndolo en los días sin cita. El pasado martes, la primera jornada de vacunación sin cita de la semana, se inocularon alrededor de mil vacunas en los centros de Xàtiva-Ontinyent. Ayer tuvo lugar la segunda, en la que las cifras de inoculación de dosis fueron similares a las del martes.

Tanto para concienciar a los vecinos que, aun siendo citadas, han decidido no vacunarse, como para acceder a aquellas personas que por razones de diversa índole —como ser inmigrantes o haber cambiado su residencia recientemente— están fuera del sistema público de salud y no pueden recibir la citación, la gerencia del área Xàtiva-Ontinyent ha pedido la colaboración de los alcaldes y alcaldesas de todos los municipios del territorio para que les ayuden a acceder a ellos. Informan que varios ayuntamientos ya se han puesto manos a la obra y han contactado con los coordinadores de sus centros de salud, y están organizando campañas infomrativas a nivel municipal para colaborar en la vacunación de la gente pendiente de ser inmunizada. «Es un trabajo común que hemos de acometer conjuntamente», trasladan desde el área sanitaria.

Los jóvenes suponen el 18 % de los contagios

El grupo de edad de 12 a 29 años es actualmente la cohorte que aglutina el mayor porcentaje de los contagios de coronavirus que contabiliza en estos momentos el área de salud de las tres comarcas. Concretamente, el 18 % de los casos activos —casi uno de cada cinco— afecta a estos jóvenes. Por otro lado, los ancianos de más de 70 años apenas suponen el 4,25 % de los contagios actuales.