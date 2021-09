El Olímpic encara el segundo partido del año contra el líder

El Olímpic disputa este sábado su segundo partido de liga. Lo hará en la ciudad Deportiva Antonio Puchades a las 18.00 horas, con arbitraje de Javier Loscos Portas contra el Valencia B, líder de la categoría. A diferencia de otras temporadas, los aficionados locales no podrán asistir al partido pues la entidad local sólo permitirá el acceso a un número concreto de socios del València CF que previamente lo haya solicitado. Según el vicepresidente del Club, Pepe Colomer, se ha intentado conseguir entradas o más invitaciones de las habituales hasta el último momento.

La semana, con menos entrenamientos de los habituales, ha transcurrido con relativa normalidad. El entrenador, Berna Ballester, advirtió ayer de que «hay algunos jugadores con las típicas molestias musculares del último partido, han entrenado con cierta reserva, pero nada más». Podrá contar con toda la plantilla. No ha habido nuevos fichajes.

El calendario ha querido que en el segundo partido de liga ya se juegue contra uno de los mejores equipos del grupo: «Está demostrando que opta ser campeón. Es un partido complicado, pero tenemos la experiencia de la temporada pasada en Villarreal. Conocemos la línea a seguir. Debemos más ocasiones de gol», expuso el entrenador setabense.

Jugar en la Ciudad Deportiva motiva, pero, al mismo tiempo, su terreno de juego, de perfecto césped natural, puede generar problemas al no ser lo habitual: «Es un campo que conozco bien y se hace muy pesado. Es un tapiz, pero no es duro, absorbe mucho y si no estás acostumbrado lo puedes pagar», comentó Ballester.

El técnico se agarra a que algún jugador de la plantilla rival sea convocado para jugar con el primer equipo, «aunque si no hay uno, habrá otro». Berna ha repetido su particular clave para cada partido: «Siempre hay que acudir con humildad y trabajo». Con dos jornadas disputadas es complicado hacer pronósticos, «va a ser un tercera división muy ajustada».