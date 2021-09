Proyectan una bolsa de vivienda joven para atajar la despoblación en la Canal

Combatir la lacra de la despoblación a través de la puesta en marcha de la compra y rehabilitación de inmuebles en mal estado con el objetivo de alquilarlos después a residentes jóvenes de los municipios. Es la meta principal de una de las tres propuestas ubicadas en la Canal de Navarrés que han pasado el corte final de los presupuestos participativos de la Generalitat. Solamente falta la última fase de recolección de votos, que finalizará el próximo 30 de septiembre. Las cartas están actualmente sobre la mesa.

El proyecto fue presentado por Carolina Mas, alcaldesa de Bolbaite y presidenta de la Mancomunidad de la Canal de Navarrés. Se da la circunstancia de que también fue la responsable inicial de las otras dos iniciativas que encaran la fase final.

Ayer atendió a Levante-EMV y explicó que los programas empezaron a alumbrarse con una visita de la consellera Rosa Pérez: «Cuando la representante autonómica visitó las comarcas para presentar los presupuestos participativos hicimos difusión, vimos que era algo interesante. Sin embargo, también nos dimos cuenta de que quizás era algo muy nuevo y los alcaldes de la Canal coordinamos varias reuniones para consensuar los proyectos que íbamos a defender. Yo los registré, pero es fruto del trabajo conjunto de todos».

Los otros dos proyectos se centran la finalización de la planta de rehabilitación comarcal en el Centro de Salud de Navarrés y la realización de trabajos de limpieza y desbroce en las montañas de titularidad pública de la Generalitat en la comarca.

«Alquilan fuera y no vuelven»

Cuestionada sobre cual sería el proyecto más necesario en caso de tener que primar uno de los tres, la portavoz lo tuvo claro: el parque de vivienda para jóvenes. Carolina Mas declaró que la falta de una oferta competitiva de alquiler es uno de los factores que multiplican la despoblación: «Estamos solo a una hora de València, ese no es el problema. Lo que ocurre es que no hay vivienda de acceso para la gente joven y muchos alquilan fuera y no vuelven. Se van a Xàtiva, por ejemplo, y al final se acaban asentando allí».

Mas no cuenta con una estimación de cuantas operaciones inmobiliarias podrían realizarse, pero sí es consciente de las posibilidades: «En muchos municipios hay alternativas. Apostaríamos por la compra de vivienda en estado ruinoso para su posterior reforma. Una vez acabadas, se podrían alquiler a los jóvenes para que decidieran quedarse».

El proyecto se desarrollaría en diferentes municipios de la comarca, con lo que el problema social de la fuga de jóvenes se combatiría de forma conjunta.

Un millón para limpiar los montes públicos y 350.000 euros para un centro sanitario

Los proyectos que han pasado a la fase final de los presupuestos participativos ya cuentan con un informe de viabilidad en el que se cuantifican los recursos necesarios para llevarlos a cabo en caso de que sean desarrollados. Así, se prevé una dotación de un millón de euros en el caso de la propuesta para la limpieza y mejora de los montes que son titularidad de la Generalitat en la comarca y de 350.000 euros para la finalización de la planta de rehabilitación comarcal en el Centro de Salud de Navarrés. En el primer caso, se apuesta por la realización de tareas de limpieza y desbroce. Defienden que podría ser un factor para «generar empleo en zonas rurales» y apuntan que «es necesario reparar algunas pistas forestales». Sobre el centro sanitario de Navarrés, exponen que «tiene una planta sin finalizar y sería interesante que se adecue para ampliar la oferta de servicios en la comarca».