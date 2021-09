Una ponència de la Portaveu del Govern de Pontevedra, Anabel Gulías, obrirà aquest dijous la programació de la Setmana Europea de la Mobilitat a Ontinyent, que ha estat presentada en roda de premsa per la regidora de Sostenibilitat, Sayo Gandia, acompanyada per la regidora de Transport, Imma Ibáñez, i que inclourà fins a 6 activitats entre els dies 16 i 25 de setembre.

Sayo Gandia explicava que l’objectiu d’esta programació és “sensibilitzar a la ciutadania en qüestions tan importants com la mobilitat sostenible, saludable i segura". El lema elegit per la comissió europea aquest any és «per la teua salut mou-te de manera sostenible», un eslògan que la regidora explicava que es reflexa al cartell d’esta edició, un plànol d’Ontinyent dins d’un cor “com a símbol de vida i d’una mobilitat que té com a objectiu el benestar i la salut de les persones i del medi ambient”.

La celebració de Setmana Europea de la Mobilitat començarà dijous 16 de setembre amb una ponència per videoconferència de la regidora de promoció de la ciutat i portaveu del govern de Pontevedra Anabel Gulías Torreiro. En esta ponència, a la que es podrà accedir des de les 19:00 hores a les xarxes socials municipals, Guilías parlarà de la transformació de l’espai urbà per donar resposta a les necessitats de la ciutadania i les seues activitats quotidianes, una transformació que ha prioritzat la mobilitat, l’accessibilitat, la cohesió social, el dinamisme econòmic i el respecte al medi ambient. “Un nou model de ciutat, ha fet possible que Pontevedra haja sigut reconeguda internacionalment per les seues polítiques de mobilitat”, explicava Sayo Gandía.

Divendres 17, Tono Chamorro i Silvia Simò persones impulsores del projecte «camins de l’Ordre de Montesa», ens mostraran un recorregut que passa 13 poblacions “i que té com objectiu posar en valor el patrimoni històric, cultural i mediambiental de la Comunitat Valenciana a través d’una ruta cicloturista, apta també per a famílies i grups".

Diumenge 19 tindrà lloc una bici excursió per la via verda del tren Xitxarra, una excursió en bicicleta organitzada en col·laboració amb el col·lectiu Ontinyent en bici. L’Ajuntament ha disposat un autobús per traslladar als participants fins a Biar, anant les bicicletes aniran en un vehicle municipal que servirà de suport tècnic tota la jornada. L’excursió tindrà un trajecte de Biar fins a Agres i la tornada serà amb tren.

Dimecres 22 de setembre, Dia Internacional Sense Cotxes, es comptarà amb la participació de la regidoria d'Educació Viària. La responsable de la mateixa, Inma Ibáñez, explicava que per a esta jornada es realitzarà una campanya per sensibilitzar a les persones que circulen amb vehicles a motor per a que respecten la velocitat “Ontinyent 30", inclosa al Pla de mobilitat urbana sostenible d’Ontinyent. Les activitats tindran lloc al Parc Pere IV i contemplaran un circuit d’educació vial a càrrec de la policia local, promoció d’Ontinyent ciutat 30 i una bicicletada pel barri del Sant Rafel. A més a més, els xiquets i xiquetes participants al curs d’educació viària amb la Policia Local podran recollir el seu diploma i una samarreta.

Dijous 23 tindrà lloc la presentació del projecte Camins Escolars Segurs, iniciativa promoguda pel Consell de Medi Ambient i posada en marxa per les regidories de Medi Ambient i Educació. El projecte consta de dos fases, en esta primera edició es promourà la participació de les comunitats educatives de 6 col·legis de primària: La Solana, Bonavista, La Milagrosa, Santa María, Lluís Vives i La Pureza de María. Sayo Gandia explicava que l’objectiu d’aquest projecte participatiu, “és facilitar i promoure una xarxa d’itineraris segurs amb un disseny identificatiu propi, que garantisquen als xiquets i xiquetes desplaçar-se de manera segura i autònoma des de casa a l’escola, així com afavorir una mobilitat més sostenible i saludable”.

Finalment, el “Park (ing) day” serà la cloenda i el "plat fort” en la vesprada de dissabte 25 de setembre a l’entorn dels carrers Pare Fullana i Cristòfol Colom del barri de Sant Rafel. La regidora convidava a la ciutadania “a gaudir dels carrers de manera segura i sense vehicles a motor en eixe dia, al que comptarem amb el conta contes El Gran Jordiet; la música itinerant de la Trocamba Matanusca; un concert del saxofonista Ernesto Aurignac acomptanyat del quartet 3+1; així com tallers infantils a carrec de diferents entitats i associacions; demostracions i proves de bicicleta; tallers de llavors; decoració d’horts; taller d’Ontibici i moltes coses mes". Sayo Gandia tenia especials paraules d'agraïment per a les entitats i associacions col·laboradores, i especialment al col·lectiu Ontinyent en Bici per la seua implicació amb esta activitat.