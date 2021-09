El Partido Popular de Xàtiva exige una «bajada general de impuestos»

El portavoz, Marcos Sanchis, abordó la cuestión: «Es el momento de bajar los impuestos y ayudar a las familias y a las empresas, no nos convence que se congelen, hay que bajarlos, para activar la economía local», aseguró. «Tenemos más de 2.700 personas que no encuentran trabajo, familias y empresas con dificultades para pagar las subidas de la luz y de los carburantes, de las cuotas de autónomos... y tenemos un gobierno local que no ejecuta el presupuesto municipal. Por todo ello, el dinero donde mejor está es en el bolsillo de la gente», añadió.

Según Sanchis, en los últimos seis años el precio de la basura en Xàtiva se ha incrementado de 22,64euros en 2015 a 45.28 euros en 2022, lo que supone un aumento del 105%, «más del doble». Sobre la tasa del agua a pagar en el Carraixet, el portavoz poular sostiene que «han vuelto a engañar a los ciudadanos». «Hace 5 meses advertíamos sobre el precio tan elevado que se barajaba para esta zona. La propuesta que va al pleno significa que los vecinos del Carraixet pagaran un precio hasta 5 veces más alto que en el núcleo», apostilló.