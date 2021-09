Xàtiva recibe 20.500 euros para ampliar los fondos de la biblioteca

La capital de la Costera es el tercer municipio que más importe ha recibido por parte de la Conselleria y tan solo se ha visto superado por Dénia y Catarroja. En total se han repartido 604.500 euros entre 120 ayuntamientos beneficiarios del programa ya que se han desestimado una quincena de solicitudes por motivos como no cumplir con los requisitos para ser beneficiario, no haber presentado las facturas acreditativas, no realizar un gasto mínimo o no haber adquirido al menos un 30% del total del material bibliográfico en lengua valenciana.

Ampliar el catálogo

«Esta ayuda permite a la biblioteca municipal de Xàtiva financiar la adquisición de libros en diferentes lenguas, documentos sonoros y documentos audiovisuales que pasarán a formar parte del catálogo», manifestó la concejal responsable del área de Biblioteca, Mariola Sanchis.