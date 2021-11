Bleachont garantiza un descenso de los malos olores pese a las quejas vecinales

Los malos olores procedentes de la depuradora de la firma textil Bleachont, emplazada en el polígono industrial El Pla de Ontinyent, han causado que el ayuntamiento y la conselleria de Medi Ambient hayan iniciado varios expedientes contra sus responsables. A su vez, la asociación de vecinos de la senda Cinc Germans trasladó un escrito a la fiscalía de Medio Ambiente notificando los problemas registrados.

Sin embargo, desde la empresa defienden que la situación se ha normalizado. Exponen que la afección está disminuyendo a marchas forzadas. «Se han realizado las reparaciones correspondientes en la depuradora y desde hace varios meses se están regenerando los fangos. Es un ciclo biológico y es normal que los malos olores vayan a menos», apuntan fuentes de la empresa, que prácticamente garantizan la erradicación de los problemas.

A su vez, desde Bleachont confirman que están estudiando diferentes propuestas para la realización del estudio olfatométrico que exige la Conselleria de Medi Ambient: «Estamos analizando varias alternativas, hemos solicitado presupuestos. Cumpliremos con este requisito sin problemas», inciden a este diario

«El Seprona también nos ha visitado y los agentes han visto que tenemos todas las instalaciones y los papeles en regla. Entendemos que la situación se ha salido un poco del foco. En septiembre aumentaron los malos olores porque estábamos haciendo reparaciones en la depuradora y era algo normal. Además, hacía más calor. Es cierto que ha habido días en los que la afección era más alta de lo normal, pero ya se ha solucionado», argumentan las mismas fuentes de la empresa.

«Vuelven a notarse los olores»

La postura de los responsables de la firma textil choca con los argumentos lanzados por los propios vecinos. Miguel Mollà es el actual presidente de la asociación de vecinos del Camí Senda Cinc Germans, entidad que envió un escrito a la fiscalía de Medio Ambiente para alertar sobre la situación. En declaraciones a Levante-EMV, Mollà explica que «es cierto que llevábamos unas semanas que el tema había ido a mejor, pero hoy —el viernes para el lector— han vuelto a notarse olores muy fuertes. Quizás, la sensación no ha sido tan desagradable como en verano, pero si ha sido muy intensa. Es que con el calor hubo días muy duros. Es normal que con el frío todo baje. Si dicen que está arreglado del todo no es verdad», sostiene.

Mollà lamenta que no tiene noticias de las administraciones: «De la Fiscalía de Medio Ambiente no sabemos nada, no nos han contestado. Hace dos meses fuimos al ayuntamiento y nos entrevistamos con el alcalde y la concejal de Medio Ambiente. Nos dijeron que haría todo lo que estuviera en su mano. Esperemos que sea verdad». «Los problemas se suceden desde 2009, afectan a nuestra calidad de vida», sentencia el dirigente.