El Olímpic empata sin goles ante el Torrent en un partido «muy incómodo y duro»

No fue fácil. El Olímpic ha conseguido una jornada más mantenerse como invicto en la Murta tras empatar a cero ante el Torrent, equipo con una de las mejores plantillas del grupo, «con jugadores escogidos», ha destacado el entrenador, Berna Ballester. El rival no aprovechó las pocas ocasiones que tuvo en la primera parte, y en la segunda, aún con superioridad numérica, no las volvió a crear. «En la primera parte no hemos tenido ninguna ocasión, y ellos sí, pero en la segunda hemos llegado con más claridad, y ellos no. Partido muy incómodo que sabíamos que iba a ser así», ha comentado el técnico.

Para Ballester fue un partido «muy duro, difícil y un punto que valoramos mucho dado como se desarrolló. Como habíamos hablado, ha sido el partido más complicado hasta ahora. No hemos estado cómodos en ningún momento, pero aún así hemos sabido aguantar a un equipazo». No fue un encuentro vistoso, sino de presión y de poca continuidad. Recuperados ya algunos de los jugadores de mayor experiencia de la plantilla, Ballester apostó por alinear detrás a Gimeno, Tendillo, Joan y Frangi. Salió bien. Uno de los mayores peligros del Torrent, Ekedi, ex del Olímpic, no inquietó demasiado y sólo remató una vez a portería. En la segunda parte el partido se complicó con la expulsión de Frangi por doble amarilla. Ballester hizo jugar a Lucho, recién saltado al terreno de juego, como lateral, y a Tendillo de central acompañando a Joan. No fue el único expulsado. El árbitro, tras ser avisado por el juez de línea, expulsó a Rueda que estaba en el banquillo tras haber sido sustituido. El técnico no descartaba solicitar la anulación de la segunda tarjeta a Frangi y sobre lo de Rueda dijo que no sabía el motivo. Escalan al sexto puesto Con el punto conseguido, el Olímpic sube un puesto en la clasificación, ahora es sexto, pero Ballester no quiere pensar más que en el próximo partido, «hay trece equipos que se cambiarían por nosotros, y son muchos. Ojalá la oportunidad de alcanzar los puestos de honor nos llegue en las últimas jornadas, y las podamos aprovechar. Hay que pensar a corto plazo, y conseguir cuanto antes una tranquilidad que nos permita pensar en otras cosas». La Murta sigue siendo un campo inexpugnable para los rivales, «en casa nos sentimos fuertes, hemos cedido dos empates, con portería a cero, ante dos buenos equipos. Estoy muy orgulloso de su trabajo». El Olímpic espera poder contar para el próximo partido, ante el Acero, con Juanjo y Serpeta, plenamente recuperados. En principio serán baja Frangi y Rueda.