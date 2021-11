La tasa de los feriantes enfrenta al PP con el gobierno

La moción presentada por el PP de Xàtiva para que el ayuntamiento aplicara un descuento del 50% en la tasa de ocupación de la vía pública correspondiente a la Fira de Nadal no llegó a debatirse en el último pleno municipal. El equipo de gobierno se apoyó en un informe elaborado por la secretaría y la intervención para votar en contra de la urgencia de la propuesta. El documento apuntaba a que adoptar un acuerdo como el que pedía la moción supondría modificar los parámetros de la actual ordenanza reguladora de la tasa y no tendría validez legal al prescindirse del procedimiento establecido y al no contarse con informe favorable ni tramitación.

Los populares mostraron su disconformidad con la decisión de no debatir la propuesta y aseguraron que el informe se utilizó para evitar «abordar el fondo del asunto», que según defiende la formación era ayudar al colectivo de feriantes.